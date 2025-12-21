Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 dicembre, Eduardo si renderà conto che Stella è pericolosa, ma la donna non avrà alcuna intenzione di rinunciare a lui. Inoltre Okoro sembrerà avere cambiato idea e così Gennaro rischierà davvero.

Ida e Diego, invece, staranno attraversando un periodo difficile, mentre Rosa risulterà spiazzata da un gesto compiuto da Damiano.

Michele chiede a Rossella aggiornamenti su Agata

Damiano porterà avanti le indagini in merito a chi si è reso responsabile delle rapine nelle gioiellerie. Ben presto Eduardo si renderà conto che Stella è proprio una delle persone coinvolte nella vicenda e quindi proverà a riavvicinarsi a Clara.

Intanto Michele inviterà Rossella a fornirgli degli aggiornamenti sulla situazione di Agata.

Nel frattempo Raffaele apprenderà una notizia che lo porterà a dover rivedere i preparativi per i giorni di Natale. In tutto questo, Guido cercherà un regalo per Lollo in un importante negozio di giocattoli, mentre Rosa si troverà immersa nella sua relazione con Damiano. Un gesto improvviso di Pino la porterà però per un attimo a dubitare dei suoi sentimenti. Roberto e Marina, invece, faticheranno a gestire la presenza ingombrante di Gennaro.

Raffaele si accorge della crisi di coppia tra Ida e Diego

Okoro sembrerà avere cambiato idea e così rischierà di mettere in seria difficoltà Gagliotti. I coniugi Ferri confideranno che finalmente possa essere fatta giustizia.

Intanto Rosa e Damiano si mostreranno a tutti gli inquilini di Palazzo Palladini come una vera coppia, ma la donna sarà spiazzata da un gesto compiuto dal poliziotto. Inoltre Sasà e Castrese decideranno di trascorrere il giorno di Natale con Guido e Mariella.

Nel frattempo Raffaele sarà preso dalla nostalgia al pensiero che questo sarà l'ultimo Natale come portiere di Palazzo Palladini. In tutto questo, Eduardo comprenderà la pericolosità di Stella e si allontanerà da lei, ma la donna non avrà alcuna intenzione di rinunciare a lui. Micaela, invece, parlerà con Niko e Manuela riguardo a quanto accaduto tra Jimmy ed i suoi amici.

Intanto Diego confesserà a Raffaele le difficoltà di Ida nel socializzare con gli altri.

Giordano senior per comprendere meglio ogni cosa, insieme alla moglie si recheranno a casa del figlio ed in quella occasione si renderanno conto dei grossi problemi esistenti nella coppia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Raffaele ha chiesto a Rosa di diventare la nuova portinaia di Palazzo Palladini ed in questo modo ha sperato di salvare l'abitazione di Guido e Mariella. Inoltre Viola ha detto ad Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovare ad essere una coppia.

Eduardo, invece, si è dimostrato sempre più preso da Stella, mentre Okoro davanti ai magistrati ha negato il coinvolgimento di Gennaro e così è stato scagionato da tutte le accuse.