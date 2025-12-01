Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un possibile cambio della guardia alla portineria di Palazzo Palladini dopo il pensionamento di Raffaele. Nella puntata di venerdì 12 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Alberto troverà un sostituto per il portiere, da lui sostenuto. Nel frattempo, Alice e Vinicio saranno pronti a ricominciare una nuova vita insieme a Londra, mentre Elena si sentirà sempre più distante da sua figlia. Spazio anche alle delicate vicende dei cantieri Flegrei Palladini, dove Gennaro tenterà di convincere Filippo ad allearsi con lui.

Alberto propone un nuovo portiere a Palazzo Palladini

A Palazzo Palladini ci sarà grande fermento per le imminenti dimissioni di Raffaele, ormai deciso a lasciare il suo incarico di portiere nel prestigioso condominio di Posillipo. I condomini saranno quindi alle prese con la scelta del nuovo sostituto e non mancherà un colpo di scena quando Alberto presenterà un candidato perfetto per l’impiego, che riceverà tutto il suo sostegno. Tuttavia, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre non rivelano ancora se sarà proprio la persona individuata dall’avvocato a ricoprire l’incarico o se verrà valutata un’altra soluzione. Parallelamente, Rosa non sarà ancora del tutto convinta della sua decisione di rinunciare a prendere lei stessa il posto di Raffaele: i giochi resteranno aperti e non sarà detta l’ultima parola.

Alice e Vinicio pronti a rifarsi una nuova vita insieme a Londra

Nel frattempo, continueranno le delicate vicende legate ai Cantieri Flegrei Palladini, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Alice, infatti, dopo aver scoperto che la sua famiglia ha tentato di sfruttare la fragilità di Vinicio, si riavvicinerà al suo ex fidanzato fino a decidere di rifarsi una vita lontano da Napoli insieme a lui. I due sceglieranno Londra come meta per ricominciare insieme, lontano dalle rispettive famiglie. Elena, invece, sarà in profonda crisi a causa della distanza crescente con sua figlia. Intanto, Gennaro Gagliotti cercherà di convincere Filippo ad allearsi con lui, ma dalle anticipazioni emerge che ci sarà un personaggio non ancora rivelato destinato a provocare un ulteriore mutamento degli equilibri.

È plausibile che si tratti di Chiara Petrone, azionista dell’azienda navale: la sua decisione di schierarsi a favore di Ferri e Marina o contro di loro potrebbe rivelarsi decisiva.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gennaro è tornato a vedere

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gennaro ha finto di continuare a essere cieco, quando in realtà la sua vista è tornata. Vinicio intanto ha scoperto dal suo amico che è stato suo fratello a farlo ricadere nel baratro delle dipendenze e si è infuriato con lui. Nel frattempo, Alice è tornata a Napoli e si è messa in contatto con il suo ex fidanzato, che è stato particolarmente felice della sua chiamata.