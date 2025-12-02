Il piano di Roberto e Marina per screditare Gennaro agli occhi di Chiara si è ritorto contro di loro, tuttavia le cose per Gagliotti non si metteranno comunque bene. Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 dicembre la giovane Petrone deciderà infatti di delegare a Filippo le sue decisioni ai Cantieri, togliendosi di fatto dalla contesa tra i due schieramenti.

Nel frattempo Alice, venuta a conoscenza di cosa hanno fatto Roberto e sua nonna, prenderà una decisione drastica e sceglierà di lasciare Napoli per sempre, chiudendo definitivamente i rapporti con sua nonna.

Chiara Petrone affida un ruolo chiave a Filippo Sartori

Chiara Petrone non si fida di Ferri, e del resto ha le sue buone ragioni visto che in passato lui stesso si è approfittato della sua fragilità dimostrando di non essere migliore di Gennaro. Allo stesso tempo però la ragazza si renderà conto di non poter contare nemmeno su Gagliotti.

La giovane imprenditrice deciderà così di affidare la gestione dei Cantieri a Filippo, una scelta che spiazzerà Gennaro e che potrebbe rimetterlo ancora una volta in minoranza. Filippo accetterà senza esitazione, determinato ad aiutare Chiara e a proteggere gli interessi dell'azienda.

Gennaro Gagliotti in difficoltà

La scelta di Chiara nascerà dalla consapevolezza di trovarsi in una posizione scomoda.

Da una parte non vorrà schierarsi apertamente con Roberto, dall'altra capirà che Gennaro non merita la sua fiducia. Filippo rappresenterà quindi una terza via, una figura capace di garantire equilibrio e trasparenza nella gestione dei Cantieri.

Il giovane Sartori è sempre stato affidabile e professionale, al punto che non esiterebbe ad andare contro suo padre stesso se questo servisse a proteggere gli interessi di Chiara e dell'azienda. Parteciperà alla sua prima riunione ufficiale con l'incarico di tenere sotto controllo l'operato di Gagliotti e non farà sconti a nessuno. Gennaro tenterà di portarlo dalla sua parte, ma senza ottenere i risultati sperati. Per l'imprenditore si aprirà una fase complicata in cui dovrà fare i conti con un avversario preparato e determinato.

Un posto al sole: Alice e Vinicio lasciano Napoli ed Elena resta sola

Sullo sfondo della battaglia per i Cantieri si svilupperà la storia d'amore tra Alice e Vinicio. I due riusciranno a ritrovarsi e sembreranno aver recuperato la loro sintonia. Elena proverà a fare da ponte con sua figlia, ma Alice non vorrà saperne di perdonare i nonni. La ragazza ha scoperto che Roberto e Marina hanno sfruttato la fragilità di Vinicio per il loro tornaconto, cercando di riprendere il controllo dei Cantieri, e adesso li odia.

La frattura sembrerà insanabile e la distanza tra Alice e i nonni diventerà un muro invalicabile. Di fronte a tutto questo la giovane Pergolesi deciderà di partire per Londra insieme a Vinicio. Elena resterà nella disperazione più totale e non è escluso che possa decidere di trasferirsi anche lei nella capitale inglese pur di non perdere sua figlia per sempre.