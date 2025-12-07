Negli episodi di Un Posto al sole in onda su Rai 3 dall'8 al 12 dicembre, Eduardo litigherà spesso con Clara ed approfitterà di ogni momento utile per vedere Stella, per la quale ha capito di provare una forte attrazione. Intanto Jimmy sarà vittima di bullismo da parte di Matteo e degli altri compagni di scuola.

Nel frattempo ai Cantieri navali Gennaro tenterà senza successo di manipolare Filippo, mentre Eugenio e Viola comprenderanno di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra.

Filippo accetta di essere il supervisore di Gennaro nei cantieri navali

Jimmy continuerà ad essere bullizzato da Matteo non solo a scuola, ma anche nella chat whatsapp della classe. Inoltre durante una partita a pallone con i suoi compagni di classe le rose andranno distrutte e quindi Jimmy sarà messo in punizione da Niko, motivo che aumenterà il malumore nel ragazzino.

Nel frattempo Eduardo utilizzerà ogni occasione per litigare con Clara e per scappare poi da Stella, con la quale l'attrazione crescerà sempre di più.

In tutto questo, Eugenio e Viola comprenderanno di amarsi ancora.

Intanto Filippo accetterà l'offerta di Chiara di diventare una sorta di supervisore di Gennaro ai cantieri navali e farà presente a Marina e Roberto che non dovranno intromettersi nelle sue decisioni.

Rosa pensa che forse ha sbagliato a rinunciare all'incarico di portiera di Palazzo Palladini

Niko e Manuela verranno a conoscenza del brutto periodo vissuto a scuola da Jimmy e la giovane Cirillo racconterà al bambino che anche lei ha vissuto la stessa situazione. A tal fine gli consiglierà di abbandonare la chat di classe.

Intanto Elena cercherà di far riappianare i rapporti tra Alice e i suoi nonni, ma la ragazza non ne vorrà sapere e si preparerà ad andare a Parigi insieme a Vinicio.

Eduardo sembrerà riavvicinarsi in qualche modo a Clara, ma la presenza di Stella nella sua vita è ormai diventata sempre più importante.

Nel frattempo Alberto proporrà una persona per prendere il posto di Raffaele nella portineria di Palazzo Palladini, proprio mentre Rosa inizierà ad avere qualche ripensamento dopo aver deciso di rinunciare all'incarico.

In tutto questo, Filippo presenzierà alla prima riunione dei Cantieri navali in rappresentanza di Chiara, mentre Gennaro cercherà senza successo di manipolarlo per prevalere su Ferri.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eduardo è stato di cattivo umore in quanto non è riuscito ancora a trovare lavoro. Questo suo stato d'animo l'ha portato a conoscere Stella, per la quale ha subito sentito una forte attrazione. Inoltre Alice e Vinicio hanno ritrovato una certa serenità.

Otello e Renato, invece, si sono alleati per convincere Raffaele a non lasciare il lavoro di portiere di Palazzo Palladini,.

Infine Bice ha pensato a Cotugno come finanziatore per il piano da attuare contro Troncone.