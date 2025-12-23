Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano grande imbarazzo per una delle protagoniste della soap partenopea a causa di suo fratello. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Eduardo sosterrà un colloquio di lavoro con Raffaele, ma avrà modi di fare talmente sgarbati da mettere in difficoltà Rosa. Intanto, Sabbiese continuerà la sua relazione extraconiugale con Stella, ma quest’ultima verrà cacciata di casa dopo che, durante momenti passionali, farà cadere una foto di Clara.

Raffaele mette alla prova Eduardo, Rosa in imbarazzo

Gli amici di Rosa faranno in modo che suo fratello riesca a reintegrarsi al più presto nel mondo del lavoro, poiché con il processo alle porte sarà necessario che Eduardo trovi un impiego stabile. Rosa e Clara quindi lo metteranno al corrente di un’importante novità: si è aperta per lui la possibilità di lavorare a Palazzo Palladini. Tuttavia, quando le due ragazze gli spiegheranno i dettagli, Eduardo si mostrerà scontroso fin da subito. Il tutto sarà causato dal tipo di impiego proposto: diventare addetto alle pulizie delle scale due volte alla settimana. Sabbiese riterrà inutile sostenere un colloquio per una mansione del genere, ma verrà convinto a presentarsi da Raffaele.

Il portiere verrà trattato male da Eduardo, che avrà modi di fare strafottenti, e Rosa, a causa del comportamento di suo fratello, verrà messa in forte imbarazzo.

Eduardo caccia Stella da casa

Nel frattempo, Eduardo sarà più concentrato sulla sua vita privata che su quella lavorativa, al punto da cercare un nuovo incontro con Stella. Tuttavia, questa volta il luogo scelto dai due amanti per lasciarsi andare alla passione sarà la casa di Rosa. Questo particolare emerge dalle anticipazioni di Un posto al sole grazie a un dettaglio: durante i momenti di intimità cadrà una foto incorniciata del matrimonio dei coniugi Sabbiese. Eduardo, vedendo a terra lo scatto delle sue nozze con Clara, vivrà momenti di grande turbamento.

In preda ai sensi di colpa, caccerà Stella da casa. Quest'ultima, dal canto suo, proverà nuovamente a sedurre il suo amante, ma verrà respinta. Entrambi torneranno così ai loro problemi familiari. Intanto Stella verrà anche esortata da suo zio Rino a smetterla di vedere Eduardo, visti i suoi problemi con la giustizia e la troppa vicinanza a Damiano, che sta indagando proprio sul loro conto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha accettato il lavoro a Palazzo Palladini

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rosa aveva inizialmente rifiutato di sostituire Raffaele a Palazzo Palladini, ma in seguito ha accettato di diventare ufficialmente la nuova portiera dello stabile.

Intanto, Eduardo e Stella hanno continuato a frequentarsi di nascosto, mentre è emerso che la ragazza è una delle responsabili dei furti alle gioiellerie. Tuttavia, né la polizia né Sabbiese sono al corrente del fatto che la refurtiva è nascosta nell’appartamento di Stella, che ha commesso i reati con la complicità di suo zio Rino.