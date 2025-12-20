Nel corso della settimana di Natale che andrà in onda dal 22 al 26 dicembre a Palazzo Palladini si respirerà aria natalizia. Ognuno a suo modo si preparerà a trascorrere le festività in compagnia dei propri cari. Per Raffaele sarà l'ultimo anno da portiere mentre per gli altri l'arrivo delle feste non scaccerà i cattivi pensieri. Marina e Roberto infatti continueranno a studiare una strategia utile per arginare Gennaro Gagliotti, ma non sarà affatto facile.

La scelta di Eduardo

Damiano e i suoi colleghi continueranno ad indagare per cercare di incastrare gli autori delle numerose rapine ai danni delle gioiellerie del quartiere.

Sabbiese nel corso della sua frequentazione con Stella scoprirà il vero volto della donna e deciderà di allontanarla pur di non finire nuovamente nei guai. Eduardo cercherà di riconquistare sua moglie e di ritornare alla sua vita tranquilla con la sua famiglia. Dovrà però fare i conti con Stella che, incapace di fare a meno di lui, compirà un passo davvero azzardato.

Per Eduardo quindi la situazione diventerà sempre più difficile da gestire. È molto probabile infatti che la sua nuova fiamma possa fare in modo di farsi scoprire da Clara e attirare nuovamente Eduardo nel giro della malavita rendendolo suo complice.

Rosa invece continuerà a proiettarsi nella sua nuova vita di coppia con Damiano ma proprio quando tra i due le cose sembreranno andare per il meglio, Pino si riaffaccerà nella vita di Picariello e la farà dubitare ancora una volta dei suoi sentimenti.

Marina e Roberto invece continueranno a cercare un modo per sbarazzarsi di Gennaro ma l'impresa sarà più difficile del previsto. In occasione del Natale i coniugi Ferri molleranno un po' la presa ma a sorpresa Gagliotti tornerà a temere per la sua libertà, infatti, la situazione cambierà e per Gagliotti le cose si faranno davvero difficili.

Con l'imminente arrivo del Natale si accenderà anche la malinconia in Raffaele, consapevole che per lui sarà l'ultimo Natale da portiere del Palazzo. Con Ornella deciderà di fare visita a suo figlio Diego e Ida e una volta giunti a casa dei ragazzi si accorgerà che tra i due le cose non vanno bene e che la coppia è in crisi.

La richiesta di Michele

Guido in giro per la città per cercare un regalo di Natale a suo figlio si imbatterà in una famosa giocheria.

Michele preoccupato per Agata dopo l'arresto di Okoro chiederà informazioni a Rossella sullo stato di salute della donna. Sasà e Castrese invece decideranno di trascorrere il giorno di Natale a casa di Guido e Mariella. Micaela infine dopo aver trascorso le feste con suo figlio si accorgerà dei suoi problemi con i compagni di classe e informerà Niko e Manuela per cercare di trovare una soluzione e risollevare il morale del ragazzino.