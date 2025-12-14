Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un velo di tristezza per uno dei protagonisti storici della soap partenopea. Nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Raffaele sarà malinconico poiché questo Natale sarà l’ultimo in cui vestirà i panni del portiere di Palazzo Palladini. A rendere il clima ancora più delicato ci penserà la scoperta, condivisa con Ornella, che Diego e Ida stanno attraversando una crisi. Non mancheranno, inoltre, le storyline legate agli altri personaggi: ci sarà spazio per Gennaro Gagliotti, sempre più allarmato dal ritorno di Okoro a Napoli, e per Eduardo, alle prese con non poche preoccupazioni a causa di Stella.

Raffaele e Ornella vanno a trovare Diego e Ida

Raffaele vivrà con malinconia i suoi ultimi giorni da portiere di Palazzo Palladini. Dopo anni di onorato servizio, preferirà dedicarsi a sua moglie Ornella e ai suoi figli, tra cui Patrizio, che si troverà all’estero per lavoro. Ci sarà però un colpo di scena inaspettato, poiché proprio durante le festività sarà il figlio maggiore, Diego, a dare nuove preoccupazioni al padre. Ornella e Raffaele, infatti, si recheranno a casa di Diego e Ida e lì si renderanno conto che la situazione tra i due fidanzati non sarà più idilliaca come un tempo. I coniugi Giordano noteranno una strana tensione nella coppia e comprenderanno che qualcosa non funzionerà più nel loro rapporto.

Tuttavia non sarà chiaro quali problemi stiano realmente attraversando i due giovani.

Gennaro Gagliotti ha paura, Eduardo è in pericolo

Nel frattempo, il periodo delle festività natalizie non sarà affatto sereno per altri due protagonisti di Un posto al sole. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Gennaro Gagliotti continuerà a temere per i crimini commessi in passato. Nonostante Okoro abbia inizialmente deciso di non denunciare l’imprenditore, la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Intanto, anche Eduardo Sabbiese non sarà tranquillo, poiché la sua amante Stella rappresenterà un pericolo per lui, essendo coinvolta in loschi affari. Ci sarà però spazio per una bella notizia: Sasà e Castrese torneranno affiatati come un tempo e trascorreranno il Natale insieme a Guido e Mariella, riportando un po’ di serenità nelle trame della soap.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alice e Vinicio sono partiti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Alice e Vinicio hanno preferito allontanarsi dalle rispettive famiglie e hanno scelto di trasferirsi a Londra. Poco prima di partire per l’estero, Marina è riuscita a riappacificarsi con sua nipote in un commovente incontro, mentre Elena ha contattato sua figlia telefonicamente dandole piena fiducia nella decisione di lasciare Napoli. Intanto, Eduardo ha continuato a vedere di nascosto Stella, mentre Jimmy è stato bullizzato dai suoi compagni di classe.