Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio rivelano che le cose non si metteranno affatto bene per Gennaro. Nella puntata di stasera l'uomo era parso sollevato dal fatto che Okoro non volesse parlare, ma presto tutto cambierà. L'ex caporale di Gagliotti, terrorizzato all'idea di una sorta di punizione divina inflittagli tramite Agata, deciderà di confessare tutte le sue colpe facendo anche il nome del suo mandante.

Gennaro si ritroverà così a fare i conti con accuse sempre più pesanti legate alla morte di Assane.

Nel frattempo a Palazzo Palladini Raffaele sorprenderà tutti con un clamoroso ripensamento sulla questione del pensionamento, mentre Nunzio riceverà un nuovo e insolito incarico al Vulcano.

Okoro confessa e mette Gennaro nei guai

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda stasera, Agata ha dimostrato di non aver perso i suoi poteri paranormali. Anzi, ne ha mostrati di nuovi. La medium è riuscita a proiettare la sua immagine direttamente nella cella di Okoro, apparendogli come una visione spettrale. In passato aveva già influenzato i sogni di Michele, ma in quel caso agiva in modo inconsapevole. Stavolta invece Agata era pienamente cosciente di quello che stava facendo e aveva un obiettivo preciso, ovvero spingere Okoro a confessare i suoi crimini.

L'ex braccio destro di Gagliotti è rimasto terrorizzato da quell'apparizione. Convinto di trovarsi di fronte a qualcosa di soprannaturale, ha deciso di vuotare il sacco per placare gli spiriti, o forse semplicemente per liberarsi dai suoi sensi di colpa. Qualunque sia la ragione, la sua confessione segnerà l'inizio della fine per Gennaro. La prospettiva di finire dietro le sbarre diventerà improvvisamente concreta e terrificante. Lo stato d'animo dell'uomo precipiterà, portandolo a trascorrere il peggior Natale tra tutti i protagonisti di Upas.

Gagliotti compie un gesto estremo

Non è ancora chiaro cosa farà Gagliotti, ma la situazione potrebbe precipitare rapidamente. Un'angoscia crescente lo attanaglierà, spingendolo verso scelte avventate.

Messo alle strette dalle circostanze, Gennaro arriverà a compiere un gesto rischioso dalle conseguenze imprevedibili.

Gli spoiler della soap non rivelano altro. Gennaro cercherà di farsi del male oppure tenterà una fuga improbabile? Non è chiara la natura della sua azione estrema, ma tutto lascia presagire sviluppi drammatici.

Raffaele resta portiere a Palazzo Palladini, un nuovo incarico per Nunzio

Proprio quando tutto sembrava deciso, Raffaele ci ripenserà decidendo di restare al suo posto. Una doccia fredda per Rosa, che si troverà costretta a rinunciare a quel ruolo che sentiva già suo. Inoltre anche molti residenti resteranno disorientati dal dietrofront di Raffaele.

Intanto, Silvia affiderà a Nunzio il compito di curare l'immagine social del locale e il ragazzo avrà un'idea piuttosto spiazzante.