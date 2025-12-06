Sofia Valleri è una modella, attrice e conduttrice nata a Venezia il 1° febbraio 1991. Ha studiato Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, ma parallelamente ha coltivato la passione per la recitazione con corsi a Milano, Roma e Los Angeles. Dal 2013 in poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda: è diventata testimonial di diversi marchi, ha partecipato a campagne pubblicitarie e ha preso parte a importanti eventi di moda. Nel corso della sua carriera ha inoltre recitato per il cinema (tra cui il film “Game Therapy”) e si è impegnata artisticamente anche come pittrice, partecipando a una mostra collettiva che ha messo in risalto le sue opere in mostre tra Italia, Grecia e Croazia.

Sofia è molto attiva sui social: tramite il suo profilo Instagram condivide progetti, viaggi, lifestyle e contenuti che uniscono moda, arte e intrattenimento, consolidando così la sua presenza come influencer e creativa. Blasting News l’ha incontrata per fare un punto sulla sua carriera.

Sofia Valleri: 'Anche se oggi ho preso la mia direzione devo dire rimango affascinata sia dal diritto che dall'arte'

Lei ha un percorso molto variegato: giurisprudenza, moda, recitazione, arte. Come è maturata questa sua versatilità e come ha scelto di combinare interessi così diversi in modo coerente nella sua carriera?

'Sono cresciuta in una famiglia dove lo studio era di vitale importanza. Mia madre, Maria Ralli è avvocato penalista e mio padre artista.

Per capire esattamente cosa volessi fare nella vita mi sono cercata e questa ricerca è passata per la sperimentazione di più ambiti. Anche se oggi ho preso la mia direzione devo dire rimango affascinata sia dal diritto che dall'arte'.

Dal ruolo di modella e testimonial a quello di attrice e artista visiva: cosa rappresenta per lei l’arte, e quanto l’esperienza pittorica ha influenzato la sua visione estetica e professionale?

'Mi sono interfacciata all’ arte grazie a mio padre Andrea Valleri che è un artista. Fu proprio mio padre che quando avevo quattordici anni mi fece fare la mia prima esposizione. Mi ha insegnato che l’arte è una terapia e può avere un senso catartico. In quel momento della mia vita avevo bisogno di liberarmi ed esprimermi e lui mi ha mostrato una via dandomi un’ opportunità.

Poi ho fatto altre esibizioni ma diciamo che è rimasta una passione'.

Negli anni ha avuto esperienze in più ambiti — moda, cinema, conduzione, web format — quale di questi lavori le ha dato più soddisfazione e perché?

'Sicuramente i primi lavori nella moda e nella televisione mi hanno aiutato a crescere e a trovarmi in quanto mi hanno dato un’indipendenza economica. Oggi sto avendo molte soddisfazioni anche grazie a un mio progetto che si chiama 'Meet the driver' in cui svelo l’umanità e le varie storie e personalità dei piloti'.

'Sicuramente il social è un luogo democratico ove possiamo trovare libera espressione'

Il mondo dei social oggi è centrale per professionisti come lei. Come gestisce la sua presenza online e in che modo i social le permettono di esprimere sia il lato artistico sia quello di imprenditrice/creatrice?

'Sicuramente il social è un luogo democratico ove possiamo trovare libera espressione. Ognuno di noi trova il modo di divulgare e trovare un’ audience. Bisogna provare però a restare fedeli a una certa visione senza copiare le tendenze. Perché altrimenti si rischia di non distinguersi più'

Guardando al futuro: quali sono i progetti o sogni professionali che vorrebbe realizzare — magari in Italia o all’estero — e c’è un ambito in cui non ha ancora sperimentato, ma le piacerebbe?

'Ora che i miei figli sono più indipendenti voglio dedicare più tempo al mio lavoro magari con un programma in televisione. Per il paese sto sentendo sia l'Italia che la Francia perché sono più vicini al luogo in cui vivo ovvero Monaco.

Ma non mi pongo limiti territoriali, nel mio lavoro ho sempre amato il poter viaggiare e conoscere più paesi'.

La sua vita personale e professionale spesso viaggia tra più paesi e culture (Italia, Grecia, Monaco). Quanto questa dimensione internazionale influisce sul suo modo di lavorare e sul suo sguardo artistico?

'A Monaco vivo e lavoro da dieci anni. La Grecia è la mia seconda patria ma non meno importante in quanto è parte del mio cuore. In Italia vengo spesso e volentieri'.