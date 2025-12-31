In questi giorni sul web si sta parlando molto di Zeudi Di Palma e delle generose donazioni che ha ricevuto dai suoi fan in live su TikTok. Dopo aver elencato le cose che le piacerebbe fare nel 2026, da un percorso di terapia a nuovi sport, la giovane ha detto che le servirebbero più soldi per togliere tempo al suo lavoro e dedicarsi ad altre attività. Poco tempo dopo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto donazioni per un totale di 4.000 euro in un'unica diretta sui social.

Il discorso di Zeudi che ha smosso i fan

Da quando ha concluso l'avventura al Grande Fratello, Zeudi non ha mai smesso di comunicare con i suoi tantissimi fan: quasi ogni sera, infatti, la ragazza fa una diretta su TikTok e chiacchiera con le persone che la supportano da quando era una concorrente del reality di Canale 5.

Qualche giorno fa, inoltre, la giovane ha risposto così a chi le ha chiesto cosa vorrebbe fare di nuovo per migliorare la sua vita: "Vorrei fare tante cose, come andare in terapia o fare sport per dedicarmi un momento di benessere, ma servono soldi. Vi parlo sinceramente, sapete perché? Facendo queste cose, tolgo tempo al lavoro e alla possibilità di guadagnare".

Se dice di avere bisogno soldi e fa la vittima è normale… pic.twitter.com/KsExJHqlaI — penny lane (@Pennylane777r) December 30, 2025

Questo discorso di Di Palma sembra aver smosso i suoi sostenitori, infatti poco tempo dopo le hanno fatto "regali" piuttosto importanti mentre era in live con la mamma.

I regali che dividono il popolo del web

Dopo Natale, Zeudi ha fatto una live su TikTok in compagnia della madre e ad un certo punto non ha trattenuto lo stupore quando ha visto che qualcuno le ha donato 1.000 euro.

L'ex concorrente del Grande Fratello si è messa una mano davanti alla bocca e a ha strabuzzato gli occhi, ma non ha fatto nessun commento.

Sempre nel corso della stessa diretta, la giovane ha ricevuto un'altra donazione ancora più importante: 3.000 euro da parte di un'altra persona che le ha voluto fare un regalo a distanza.

In una sola live, dunque, a Zeudi sono stati donati un totale di 4.000 euro.

3000 euro a zezui di parma che non fa assolutamente nulla...... pic.twitter.com/YQiq1x0Zx2 — R🌘 (@romeixxx) December 30, 2025

L'opinione degli utenti di X

L'affetto dei fan per Zeudi sembra essere sempre più forte, ma sul web c'è chi ha storto il naso per le somme che sono state donate a distanza.

"3.000 euro per una che non fa assolutamente nulla", "Il problema non è lei, ma chi dona", "Che vergogna", "Voi state male", "1.000 euro per una concorrente del GF, che disagio", "Io sono allibita", "Lei chiede soldi e glieli mandano, assurdo", "Io provo invidia per lei, non fa niente e riceve migliaia di euro", "La gente non sta bene e questa è la prova", "E quale sarebbe il lavoro al quale toglie tempo? Sta tutto il giorno in live", "Che opportunista", si legge su X da quando sono stati pubblicati i video delle reazioni di Zeudi alle donazioni dei suoi sostenitori.