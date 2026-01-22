Ieri, 21 gennaio su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di A testa alta che ha visto Sabrina Ferilli indossare i panni di una dirigente scolastica alle prese con il reato di revenge porn. Per elogiare l'ultimo lavoro dell'attrice romana, davanti al Colosseo è apparso uno striscione con scritto: "L'Italia ti guarda, Roma ti consacra, chi t'invidia s'inchina".

L'omaggio dei romani per Sabrina Ferilli

A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata della mini-serie tv A testa alta, davanti al Colosseo è apparso uno striscione per elogiare la protagonista della serie tv: "A testa alta Sabrina.

L'Italia ti guarda, Roma ti consacra, chi t'invidia s'inchina".

Da sempre tra la Capitale e l'attrice c'è un rapporto viscerale. Dunque alcuni dei fan più affezionati alla 61enne hanno deciso di elogiarla con uno striscione che elogia il suo ultimo lavoro televisivo.

Striscione davanti al Colosseo per Sabrina Ferilli: "A Testa Alta. L'Italia ti guarda, Roma ti consacra, chi t'invidia s'inchina"#ATestaAlta #AscoltiTv pic.twitter.com/Jkl5AYc0Fr — Boomerissima (@Boomerissima) January 21, 2026

La reazione di alcuni utenti del web

In seguito allo striscione comparso davanti al Colosseo indirizzato a Sabrina Ferilli, sul web diversi utenti hanno espresso un parere contrastante: da un lato c'è chi ha apprezzato l'omaggio, mentre dall'altro c'è chi ha giudicato eccessivo l'affetto verso l'attrice visto che non è mai stata presa un'iniziativa del genere nei confronti di altrettanti attori o attrice.

"Ma è follia", ha detto un utente. Un altro telespettatore ha domandato con sarcasmo: "Ma è vero?". Tra gli utenti c'è chi invece ha giudicato eccessivo lo striscione: "Interpretare un ruolo al meglio è normale amministrazione per un attore". Un'ulteriore utente ha affermato: "Solo a Roma si vedono queste cose". Infine c'è chi ha ipotizzato che si trattasse di uno striscione scritto dai tifosi della Roma visto che Sabrina Ferilli tifa i giallorossi: "Sicuro saranno stati i mitomani della curva sud".

A testa alta 2 non ci sarà

Intanto in un'intervista rilasciata a Fanpage, lo sceneggiatore di A testa alta ha precisato che non ci sarà una seconda stagione: "È una storia autoconclusiva". Al tempo stesso Mizio Curcio ha detto che sta lavorando ad un nuovo progetto che vede Sabrina Ferilli protagonista: "C'è già stata una prima riunione". Per il momento non ci sono dettagli sulla nuova fiction, ma lo sceneggiatore ha spiegato che verrà trattato un altro tema che riguarda il sociale.