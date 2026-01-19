Le anticipazioni sul finale di A testa alta - Il coraggio di una donna con protagonista Sabrina Ferilli rivelano che ci saranno dei colpi di scena importanti legati alla vicenda di Virginia, la quale si ritroverà a scoprire un segreto inaspettato e del tutto clamoroso legato al caso che la riguarda, che potrebbe farle crollare tutte le certezze.

Intanto Rocco scomparirà nel nulla gettando nella disperazione i suoi genitori: Virginia si metterà subito all'opera per cercare di ritrovare il ragazzo, sano e salvo.

Virginia scopre un segreto inatteso: anticipazioni A testa alta ultima puntata

Nell'ultima puntata della fiction di Canale 5, Virginia verrà arrestata dopo la morte di Ivan: la donna finirà in galera ma urlerà a gran voce la sua innocenza.

L'inaspettata confessione dello spacciatore Chef la scagionerà ma, intanto, la vita professionale di Virginia sembrerà marchiata per sempre.

La donna si ritroverà a fare i conti anche con dei nuovi colpi di scena legati all'indagine legata alla diffusione del suo video a luci rosse, che avrà delle conseguenze inaspettate.

Virginia scoprirà un segreto del tutto inatteso, venendo a conoscenza del fatto che una persona più vicina a lei di quanto creda, sia davvero il responsabile di quello che le sta succedendo.

Rocco scompare nel nulla nel finale di A testa alta

Le anticipazioni sull'ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna prevista mercoledì 21 gennaio su Canale 5, inoltre, rivelano che Rocco scomparirà nel nulla e farà perdere misteriosamente le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto, al punto che Virginia si ritroverà catapultata nel vortice della disperazione assoluta e assieme a Marco si metterà subito sulle tracce del ragazzo.

I due saranno protagonisti di una vera e propria corsa contro il tempo per evitare il peggio: alla fine sarà Marco a ritrovarlo nel bosco.

Nina denuncia Alex

Nel gran finale della prima stagione di A testa alta ci sarà spazio anche per la svolta di Nina, la quale troverà il coraggio di denunciare il suo ex Alex.

Il ragazzo finirà nei guai per revenge porn dopo aver ricattato per settimana Nina, con l'intento di diffondere il loro video privato.