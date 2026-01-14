Le anticipazioni riguardanti la terza e ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, la nuova fiction del prime time di Canale 5 che vede protagonista Sabrina Ferilli in programma il 21 gennaio si preannuncia densa di colpi di scena clamorosi, che serviranno a far chiarezza sul dramma del revenge porn che ha visto protagonista la preside Virginia, interpretata dall'attrice romana.

Virginia si ritroverà messa nei guai dopo che per lei scatterà l'arresto ma anche sua sorella Cecilia si ritroverà sotto osservazione.

Virginia arrestata: anticipazioni A testa alta ultima puntata

L'appuntamento finale con A testa alta vedrà Virginia al centro dell'attenzione dato che si ritroverà messa seriamente nei guai.

La preside interpretata da Sabrina Ferilli verrà arrestata dopo l'omicidio di Ivan, ritenuta la reale responsabile di quanto è accaduto.

Per lei comincerà un periodo devastante dal punto di vista umano e professionale: Virginia sosterrà a gran voce di essere stata incastrata e di non aver commesso alcun omicidio.

Cecilia nasconde dei segreti

La donna sarà sempre più consapevole del fatto che c'è qualcuno che sta cercando in tutti i modi di distruggerla e annientarla dal punto di vista professionale e umano.

Ma i sospetti del PM non si concentreranno solo sul conto di Virginia: le anticipazioni sull'ultima puntata di A testa alta del 21 gennaio, infatti, rivelano che nel mirino finirà anche Cecilia.

La sorella di Virginia nasconde dei segreti che potrebbero venire a galla nel gran finale e stravolgere tutto.

Grande successo per il debutto di A testa alta con Sabrina Ferilli

In attesa della puntata finale della fiction, gli ascolti hanno letteralmente premiato la fiction di Sabrina Ferilli.

La media televisiva è stata di oltre 4,1 milioni di spettatori in prime time pari al 25% di share con punte del 29% durante la messa in onda.

Grande successo per la fiction anche in streaming online, dove su Mediaset Infinity, risulta tra i prodotti maggiormente rivisti dal pubblico sui dispositivi mobili.

Per l'ultima puntata del 21 gennaio, la fiction dovrà vedersela contro uno speciale della trasmissione Porta a Porta dedicato ai 30 anni del talk show, in programma su Rai 1 dalle 21:45.