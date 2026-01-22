Ieri, 21 gennaio su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di A testa alta che ha visto Sabrina Ferilli nei panni di una preside alle prese con il revenge porn. La mini-serie tv ha siglato un vero e proprio boom di ascolti ma lo sceneggiatore Mizio Curcio ha spiegato che non ci sarà una seconda stagione per un motivo ben preciso: "È una storia autoconclusiva".

A testa alta: non ci sarà un proseguo

A testa alta è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico, quindi dopo la messa in onda dell'ultima puntata moltissimi telespettatori si sono chiesti se ci sarà o meno una seconda stagione dell'amata serie tv.

A fare chiarezza ci ha pensato lo sceneggiatore Mizio Curcio in un'intervista rilasciata a Fanpage: "È una storia autoconclusiva". Dunque chi si aspettava di vedere Sabrina Ferilli indossare nuovamente i panni della presidente ne rimarrà deluso, ma lo sceneggiare della serie tv di Canale 5 ha aggiunto: "In realtà, siamo al lavoro su una nuova avventura. A Sabrina piace essere portatrice di temi sociali. Stiamo sviluppando insieme il soggetto di una nuova serie che sarà all'altezza di A testa alta".

In merito alla serie, lo sceneggiare ha rivelato che il titolo è stata una sua idea, poiché convinto che una persona non debba mai abbassare la testa quando viene investita da una macchina del fango così potente.

Infine Mizio Curcio ha ribadito che A testa alta si è ispirato alla storia di Tiziana Cantone (la donna si tolse la vita perché alcuni suoi video intimi erano finiti in rete).

Nuovo boom di ascolti di Canale 5 per Ferilli

Nel prime time di mercoledì 21 gennaio, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Canale5 Sabrina Ferilli è stata incoronata “regina della serata” visto che A testa alta è stato visto da 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%.

Su Rai 1, lo speciale di Porta a porta per i 30 anni del talk condotto da Bruno Vespa ha totalizzato 945.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Su Rai 2, Il Collegio ha avuto uno share dell’1,7% con 282.000 spettatori.

Realpokitk su Rete 4 ha catturato 381.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Su Tv8 l’incontro di Champions League – Olympique Marsiglia-Liverpool è stato visto da 602.000 spettatori con uno share pari al 3.2%.

Il commento di alcuni telespettatori

Intanto, su X diversi utenti si sono riversati sul web per commentare A testa alta.

Un utente ha elogiato l'attrice romana per la parte interpretata e per i grandi ascolti ottenuti: "Sabrina Ferilli il suo lo sa fare e lo fa anche bene. Brava Virginia Terzi". Un altro telespettatore ha scritto: "Mediaset ha saputo collocare la serie tv in un giorno della settimana vuoto. Questo significa avere una grande visione". Un fan ha aggiunto: "Sabrina Ferilli è la donna che ha saputo riavvicinare il pubblico alla fiction italiana". Tra gli utenti c'è chi ha elogiato l'attrice: "Mentre le vicende di Virginia Terzi vanno in onda su Canale 5, a Roma è apparso uno strisciano per elogiare Sabrina Ferilli".

C'è chi si è detto deluso per il fatto che non ci sarà una seconda stagione, ma al tempo stesso ha compreso la scelta: "Ovviamente mi sarebbe piaciuto rivedere Virginia Terzi, ma comprendo che quando una storia è stata raccontata nei minimi dettagli è inutile fare altre stagioni solo per allungare il brodo". Un utente ha fatto un plauso allo sceneggiatore: "Complimenti per il tema trattato in tv, non era semplice da affrontare visto che si tratta di una cosa molto attuale". Infine c'è chi ha concluso: "Ora basandomi sulle parole di Curcio non vedo l'ora di rivedere Sabrina Ferilli nel suo nuovo progetto visto che è stato anticipato che si sta già lavorando ad un nuovo lavoro".