È andata in onda su Canale 5, ha avuto come protagonista Sabrina Ferilli e ha chiuso la sua corsa con un finale da 28,2% di share e oltre 4 milioni e 34 mila spettatori medi. A testa alta – Il coraggio di una donna è diventata, nelle ultime settimane, uno dei casi televisivi più discussi della stagione perché, pur tra critiche, meme e momenti apertamente sopra le righe, è riuscita a intercettare qualcosa di profondamente italiano: il bisogno di riconoscersi in storie imperfette, emotive, esposte.

Non sarà una serie impeccabile, né un prodotto di altissima qualità cinematografica e, a tratti, sfiora persino il “cringe”.

Eppure la serie tv A testa alta ha dimostrato che la televisione generalista sa ancora parlare al suo pubblico, anche quando lo fa con linguaggi semplici e scelte narrative discutibili. Il successo non è arrivato nonostante i difetti, ma anche grazie a essi.

La trama

La storia è quella di Virginia Terzi, preside di una scuola travolta dalla diffusione di un video privato che mette in discussione reputazione, carriera e identità. Il tema è quello, attualissimo, del revenge porn e del giudizio pubblico, raccontato però secondo i codici della fiction Mediaset: dramma amplificato, dialoghi diretti, emozione immediata. Sabrina Ferilli interpreta una donna che attraversa una quantità di prove quasi eccessiva, forse più di quanto la narrazione riesca sempre a sostenere, ma è proprio questa esasperazione a rendere il racconto popolare, riconoscibile, accessibile.

L'analisi: quando il cringe diventa pop

Parallelamente, la serie ha trovato una seconda vita sui social. Meme, ironie e parodie hanno invaso il web, a partire dalla celebre pronuncia romana di “Scescilia”, urlata dalla protagonista in una scena diventata virale. Un momento che molti hanno definito involontariamente comico, ma che ha trasformato la fiction in un evento collettivo. Nel sistema mediatico contemporaneo, anche il “cringe” diventa linguaggio, partecipazione, affezione. Dal punto di vista qualitativo, A testa alta mostra limiti evidenti: una recitazione discontinua, una sceneggiatura che procede per accumulo e una trama a tratti contorta. Eppure i numeri raccontano altro. Puntata dopo puntata, la serie ha costruito un rapporto sempre più solido con il pubblico fino a un finale, di ieri sera, che ha superato il 28% di share, un risultato oggi rarissimo per la fiction italiana.

Un successo che dice molto meno sulla qualità artistica e molto di più sul bisogno di storie emotivamente comprensibili. La domanda, allora, non è se gli italiani amino la mediocrità, ma perché continuino ad affezionarsi a racconti che non cercano di essere “alti”, bensì vicini. A testa alta non è una serie d’autore, ma riesce comunque a veicolare un messaggio chiaro: si può cadere, essere esposti al giudizio pubblico, ma continuare a camminare senza abbassare lo sguardo. Virginia Terzi diventa così una figura quasi archetipica. Non perfetta, non eroica, ma profondamente umana. Ed è proprio questa esposizione, spesso anche sopra le righe, a generare empatia. Il pubblico non si affeziona alla perfezione, ma alla resistenza.

La televisione italiana ha ancora un futuro?

Il caso A testa alta dimostra anche che la televisione italiana ha ancora un futuro. Nonostante lo strapotere delle piattaforme streaming e la frammentazione dell’audience, la tv generalista resta un luogo centrale del racconto collettivo. Può ancora creare eventi, generare conversazioni, diventare fenomeno culturale. La sfida, semmai, è alzare la qualità senza perdere il contatto con quel pubblico che, quando si sente chiamato in causa, risponde.

E forse, è proprio questo il vero insegnamento della serie: A testa alta non sarà memorabile dal punto di vista artistico, ma è culturalmente significativa. Racconta un’Italia che ama discutere, ironizzare, criticare, ma anche emozionarsi e riconoscersi. Un’Italia che continua a cercare storie imperfette, purché siano vere nel loro messaggio più profondo. E che, almeno davanti alla tv, continua a voler camminare a testa alta.