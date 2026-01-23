Da giorni sul web si parla dell'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, una sparizione dallo studio sulla quale Stefano De Martino sta scherzando molto. Stando a quello che ha appreso Fanpage nelle ultime ore, il comico non starebbe partecipando alle puntate in onda per motivi personali non gravi, anzi si dice che a breve tornerà regolarmente al suo posto.

Le spiegazioni della sparizione ad Affari Tuoi

Herbert Ballerina manca dagli studi di Affari Tuoi da alcuni giorni, ma Stefano De Martino non ha mai svelato il vero motivo dell'assenza del collega.

Il presentatore sta scherzando su questa sparizione facendo simpatici appelli al pubblico in stile Chi l'ha visto?, ma non si è mai esposto su cosa starebbe tenendo il comico lontano dal banco dei pacchisti.

Nelle ultime ore sul web si è diffusa la notizia secondo la quale Herbert starebbe saltando le puntate di questo periodo per motivi personali, problematiche non gravi legate alla sua sfera privata.

Stando a quello che si legge in rete, inoltre, l'uomo dovrebbe tornare presto, quindi la sua assenza è temporanea e non definitiva.

Il ruolo di Martina Miliddi

L'assenza di Herbert Ballerina è coincisa con l'ingresso nel cast di Affari Tuoi di un'ex allieva di Amici: da alcuni giorni Martina Miliddi intrattiene il pubblico di Rai Uno con coreografie e stacchetti.

Cosa farà la ragazza quando il comico tornerà? Stando a quello che ha riportato Fanpage in queste ore, l'idea della rete sarebbe quella di confermare la ballerina fino alla fine della stagione, come se fosse una sorta di valletta del conduttore Stefano De Martino.

Le puntate in onda nonostante il lutto

Nei giorni scorsi sul web si è discusso molto della scelta della Rai di mandare in onda Affari Tuoi nel giorno in cui è venuto a marcare il padre di Stefano De Martino.

Quel giorno sullo schermo ha campeggiato la scritta "puntata registrata il 14 gennaio", ed è questo il modo con il quale la rete ha provato a sviare le eventuali accuse di poca delicatezza nei confronti della famiglia del conduttore.

A breve dovrebbero riprendere le registrazioni, e il presentatore tornerà al lavoro dopo un periodo trascorso con gli affetti e soprattutto lontano dai riflettori.