Dopo quasi una settimana, il pubblico di Rai Uno per sta rivedere Herbert Ballerina ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata che è andata in onda il 24 gennaio, infatti, Stefano De Martino ha avvertito i telespettatori che il comico riprenderà posto dietro la bancone dei pacchisti da domenica sera e lo ha fatto scherzando sulla sua sparizione e sul ritrovamento grazie all'intervento delle Istituzioni.

Le parole del conduttore di Affari Tuoi

Oggi, 25 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi e i fan non vedono l'ora di vederla perché sanno già che Herbert Ballerina sarà in studio.

Sabato scorso, infatti, Stefano De Martino ha fatto un annuncio che ha reso felici tutti gli spettatori che hanno sentito la mancanza del comico nell'ultima settimana.

"Oggi c'è ancora il suo cartonato, ma ho una buona notizia. Lo spoilero? Lo abbiamo trovato, grazie a chi ci ha aiutato. Sta rientrando in Italia e, se tutto va bene, domani sarà di nuovo con noi", ha detto il presentatore tra gli applausi dei presenti.

Salvo colpi di scena, dunque, Herbert riapparirà su Rai Uno all'inizio della puntata di domenica 25 gennaio.

I motivi dell'assenza

Da giorni sul web si parla dell'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, ma soprattutto dei motivi che hanno portato il comico a saltare le ultime puntate del programma del quale è protagonista in questa stagione tv.

Stando a quello che ha rivelato Fanpage di recente, l'uomo si sarebbe momentaneamente allontanato dallo studio per questioni personali non gravi, infatti il suo ritorno è imminente.

Gli autori hanno provato a rimpiazzare Herbert con una vera ballerina, Martina Miliddi, ma il pubblico ha contato i giorni che mancavano al suo rientro.

L'entusiasmo dei telespettatori

L'annuncio del ritorno di Herbert Ballerina nella puntata di Affari Tuoi del 25 gennaio, ha reso felici i tantissimi fan della trasmissione.

"Finalmente sta tornando", "Che felicità", "Manca tantissimo", "Le belle notizie", "Questa settimana si è sentita un sacco la sua mancanza, menomale", "Evviva", "Possiamo festeggiare", "Anche Stefano non ce la faceva più senza di lui", "Ma la ballerina la tengono lo stesso?", si legge su X in queste ore.