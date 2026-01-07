Il 6 gennaio andrà in onda ‘Affari Tuoi - Speciale Lotteria’, una puntata interamente dedicata all’estrazione della Lotteria Italia. Il programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti e offrirà ai concorrenti la possibilità di vincere premi importanti. L’evento, che si svolgerà in prima serata su Rai 1, rinnova la tradizione che lega la trasmissione al celebre concorso a premi nazionale.

‘Affari Tuoi’ e la Lotteria Italia: come si svolgerà la serata

Durante questa puntata speciale, il format del gioco rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alla versione classica, arricchendosi però di momenti dedicati all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

I concorrenti, in rappresentanza delle regioni italiane, si sfideranno nella consueta scelta dei pacchi, mentre il pubblico attenderà l’annuncio dei numeri fortunati. La presenza di ospiti celebri contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente, con intermezzi di intrattenimento e momenti di suspense legati ai premi in palio.

Ospiti e premi in palio

La trasmissione ospiterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che affiancheranno il conduttore nel corso della serata. La puntata si distinguerà per l’atmosfera festosa e per l’attenzione rivolta ai partecipanti, che avranno l’opportunità di aggiudicarsi premi di rilievo. L’estrazione dei biglietti vincenti rappresenterà il momento culminante della serata, seguito con grande interesse sia in studio che da casa.

Il meccanismo del gioco, unito alla suspense dell’estrazione, contribuirà a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Un premio speciale da 300.000 euro

Tra le novità della puntata, verrà estratto in apertura un premio speciale da 300.000 euro, che si aggiungerà ai premi tradizionali della Lotteria Italia. Questo momento rappresenterà un ulteriore elemento di suspense e coinvolgimento per il pubblico e per i partecipanti, rendendo la serata ancora più ricca di emozioni e di opportunità di vincita.