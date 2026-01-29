Il 28 gennaio Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tornati a Uomini e donne come ospiti, ma nel corso della registrazione lui ha sorpreso tutti facendo una proposta di matrimonio alla fidanzata. Al termine delle riprese, la dama si è esposta su Instagram con foto e dediche per il compagno che, stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe sposare nel 2027.

Cos'è successo dopo la proposta di nozze a U&D

L'altro giorno Roberto e Agnese sono tornati a U&D per raccontare come va tra loro lontano dalle telecamere, e nessuno dei presenti si aspettava cos'è successo poco dopo.

A distanza di qualche mese dal fidanzamento in studio, il cavaliere ha chiesto alla dama di sposarlo e lo hanno in modo romantico e commovente.

De Pasquale ha risposto di "sì" alla proposta del compagno e poi ha ballato con lui tra gli applausi e le lacrime di gioia di tutti i componenti del cast.

La gioia raccontata su Instagram

Al termine della registrazione che i fan di U&D potranno vedere in tv tra un paio di settimane, Agnese ha deciso di postare su Instagram alcune foto scattate in camerino prima della proposta.

"Sei arrivato tardi per essere il mio primo amore, ma sei arrivato nel momento giusto per farmi capire che puoi essere l'amore della mia vita", questa è la dedica che la dama ha voluto fare a Roberto dopo avergli detto che lo sposerà.

Quando ci saranno le nozze

Anche se la proposta è arrivata a pochi mesi dall'inizio del fidanzamento, Agnese e Roberto non si sposeranno a breve.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni tramite il suo account social, la dama e il cavaliere di U&D dovrebbero convolare a nozze l'anno prossimo: "Il matrimonio sarà nel 2027, quando il figlio di lui sarà maggiorenne e potrà fare il testimone".

I fan del programma non vedono l'ora di assistere alla puntata in cui De Pasquale e Priolo si sono promessi amore eterno, ma dovranno portare pazienza almeno fino alla seconda settimana di febbraio.

Da oggi, 29 gennaio, sarà trasmessa in televisione la registrazione in cui Ciro racconterà dei contatti che avrebbe avuto con Martina quando lui era corteggiatore e lei tronista e poi si passerà alla scelta di Cristiana tra Ernesto e Federico.