Aída Yéspica, modella e showgirl venezuelana, ha rilasciato un'intervista all'Adnkronos esprimendo sollievo per la fine della dittatura in Venezuela. Definisce Nicolás Maduro “un dittatore, un tiranno” e sottolinea come solo chi ha vissuto la sua condizione possa comprendere le sofferenze del popolo venezuelano. Racconta di aver patito la fame, di un padre che le toglieva il cibo di bocca per sfamarla e di una sorella aggredita in strada con una pistola per un telefono. Invita chi manifesta in difesa di Maduro a immedesimarsi nei venezuelani e conclude con un appello: “Lasciateci gioire” per la libertà ritrovata, pur senza sapere cosa accadrà dopo.

Aída Yéspica non torna in Venezuela da quattordici anni e attende con ansia di poterlo fare, mentre amici e familiari festeggiano a Milano in Piazza Castello.

Il racconto personale e il contesto

La testimonianza di Aída Yéspica si inserisce in un contesto di forte tensione politica: l’operazione statunitense che ha portato alla cattura di Maduro ha scosso il Venezuela e suscitato reazioni anche in Italia, dove alcune sigle sindacali hanno manifestato contro l’intervento americano. Yéspica respinge queste posizioni, affermando che chi non ha vissuto la realtà venezuelana non può comprenderne il dolore e la gioia per la fine di un regime durato venticinque anni.

Un appello alla comprensione e alla speranza

Con parole dirette, Yéspica chiede rispetto per i sentimenti dei venezuelani e la possibilità di celebrare un momento che per molti rappresenta la fine di un lungo periodo di oppressione. Il suo appello – “Lasciateci gioire” – è un invito a riconoscere il valore simbolico della libertà, anche in assenza di certezze sul futuro. La sua attesa di tornare in patria dopo quattordici anni si intreccia con la speranza di un nuovo inizio per il suo Paese.

La carriera di Aída Yéspica

Aída María Yéspica Jaime è nata a Barquisimeto, in Venezuela, il 15 luglio 1982. Modella, showgirl e attrice, ha partecipato al concorso Miss Venezuela nel 2002 e si è trasferita in Italia nel 2003, dove ha costruito una carriera nel mondo della moda e della televisione, apparendo su copertine di riviste come Maxim e GQ e partecipando a programmi e calendari fotografici.