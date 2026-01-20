Sono iniziate a Venzone e in altre località del Friuli‑Venezia Giulia le riprese di “Memoriæ”, la nuova serie Rai. Le riprese, iniziate da poco, proseguiranno fino al 28 marzo. Questa nuova serie è una coproduzione tra Rai Fiction e Filmclub Distribuzione, con la regia di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar. La serie sarà disponibile su RaiPlay.

La trama: amnesia e mistero

La trama di “Memoriæ” è incentrata su un evento drammatico: una frana che priva gli abitanti di Vallata, borgo medievale identificato con Venzone, di sei anni di memoria. Isolati dal mondo a causa di una rigida quarantena, i cittadini vivono in una sorta di limbo.

In questo contesto, Matteo, un fotoreporter interpretato da Dario Aita, e Alma, una dottoressa interpretata da Gaia Messerklinger, cercano di capire se il disastro abbia risvegliato ricordi sepolti.

Identità e memoria al centro della scena

La serie combina mistero, dramma psicologico e thriller in un concept originale che esplora i temi dell’identità, della memoria e della costruzione del sé. Il vuoto causato dai ricordi perduti in una comunità rurale apparentemente immobile solleva interrogativi profondi su chi siamo senza il nostro passato.

Il team di autori e il cast

La sceneggiatura è opera di Gaetano Colella, Andrea Simonetti e Isabella Aguilar, autori noti per titoli come Tutto può succedere, Baby, Dieci Inverni, The Place e Follemente.

Dietro la cinepresa, troviamo Isabella Aguilar e Cosimo Alemà, regista di Zeta – una storia hip‑hop e della futura serie Rai Estranei.

Il cast include Dario Aita, noto per serie come L’Allieva, Noi, Un Professore, Il cacciatore, La mafia uccide solo d’estate, La Legge di Lidia Poët, e per il film Parthenope di Paolo Sorrentino. Accanto a lui, Gaia Messerklinger, volto noto per Don Matteo, Cuori, Le indagini di Lolita Lobosco, Il paradiso delle Signore. Completano il cast Anna Godina e Roberto Citran.