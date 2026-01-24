Domenica 25 gennaio andrà in onda la sedicesima puntata di Amici, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà perché lo speciale è stato registrato giovedì scorso. La gara di canto sarà vinta da Michele ed Elena a pari merito, ma sarà Opi a ricevere una standing ovation dal pubblico presente. Angie, invece, si classificherà ultima e non nasconderà la sua delusione per le critiche che le farà il maestro Adriano Pennino.

I risultati della gara tra i cantanti di Amici

La sedicesima puntata di Amici andrà in onda il 25 gennaio, ma è stata registrata tre giorni fa e per questo i fan più curiosi sanno già cosa vedranno su Canale 5.

I giudici della gara di canto saranno Nina Zilli, Adriano Pennino e Nicolò De Devitiis: i tre premieranno le interpretazioni di Elena e Michele, primi a ex aequo, invece a completare il podio saranno Gard e Riccardo.

In fondo alla classifica finiranno Lorenzo e Caterina, ma all'ultimo posto si piazzerà Angie con la cover di Meraviglioso amore mio di Arisa.

I giurati consiglieranno alla ragazza di essere più originale, quindi di non copiare la versione del brano dell'artista che l'ha portata al successo, e lei ci rimarrà male ed entrerà in crisi.

Il mistero sul futuro di Valentina

Nel corso della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 25 gennaio non si parlerà di Valentina, anzi la ragazza non sarà in studio e nessuno accennerà alla sua situazione.

Una settimana fa la cantante ha vissuto un momento di sconforto e Maria De Filippi le ha dato la possibilità di tornare a casa per qualche giorno per pensare se proseguire l'avventura nella scuola oppure no.

Ad oggi non si sa ancora se la titolare ha preso una decisione sul suo futuro nel talent.

Due nuovi allievi nel team Peparini

Al 16° speciale di Amici parteciperanno anche i due ballerini che Veronica Peparini ha preso nella sua squadra in settimana, due ragazzi con i quali ha sostituito i tre titolari che ha eliminato (Paola, Pierpaolo e Giorgia).

Simone debutterà in studio vincendo la gara di ballo giudicata da Garrison, invece Giulia si classificherà al quarto posto ma riceverà molti complimenti da tutti i professori per come si è ambientata in poco tempo.