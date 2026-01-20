Da domenica 25 gennaio le puntate di Amici dureranno mezz'ora in meno, infatti Verissimo inizierà alle ore 15:30 anziché alle 16. La guida tv di Mediaset ha anticipato che gli speciali del talent con Maria De Filippi in studio stanno per accorciarsi per motivi ancora da scoprire, ma tra i fan c'è chi si chiede se questa mossa si rivelerà vincente soprattutto perché mancano meno di due mesi all'inizio del serale.

La novità sugli appuntamenti domenicali di Amici

L'edizione 2025/2026 di Amici sta per subire un piccolo cambiamento: a partire da domenica prossima, infatti, gli speciali su Canale 5 dureranno mezz'ora in meno.

La puntata che andrà in onda il 25 gennaio (e si presume anche quelle successive) inizierà alle ore 14 e terminerà alle 15:30, non più alle 16 come succede da quando è cominciata la stagione.

Maria De Filippi, dunque, darà la linea a Verissimo con 30 minuti d'anticipo rispetto al solito e questa novità potrebbe confondere e scombussolare il pubblico a casa.

Da domenica #verissimo anticipa alle 15:30 e #Amici viene ulteriormente ridotto.

Ma che se le regge diecimila ore di quel programma tra sabato e domenica

Abbiate pietà di noi#amici25 — Francesco #Januel/Currangela (@Montes1301) January 20, 2026

La perplessità degli spettatori

La notizia della riduzione della durata delle puntate domenicali di Amici, ha un po' sorpreso i fan e questo si evince da come l'hanno commentata sui social.

"Da domenica Verissimo anticipa, ma chi le regge quasi tre ore di quel programma? Abbiate pietà di noi", "Ma perché riducono Amici?", "Per me questa è la conseguenza di un'edizione flop", "Amici non è più un talent, è un programma finito ormai", "Ma perché? Gli ascolti che fa sono buoni", "Quest'anno Amici è un disastro, meglio non allungare il brodo", "Come mai? Forse è un errore", si legge su X in queste ore.

Attesa per la decisione di Valentina

La puntata di Amici che andrà in onda il 25 gennaio sarà registrata giovedì prossimo, e le anticipazioni sveleranno cosa deciderà di fare Valentina dopo essere stata una settimana a casa.

La cantante, infatti, ha avuto la possibilità di stare fuori dalla scuola per riflettere sul suo futuro nel talent: quando tornerà, la giovane dovrà comunicare ai professori se intende proseguire l'avventura oppure se preferisce rinunciare alla maglia da titolare e all'opportunità di partecipare alla fase serale, in onda su Canale 5 dalla metà di marzo.