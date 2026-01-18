La puntata di Amici del 18 gennaio è iniziata con una dura contestazione ad Anna Pettinelli da parte di Opi, un suo allievo. Ad andare contro l'insegnante, però, è stata soprattutto Maria De Filippi, che si è schierata in modo netto a favore del giovane invitando la docente a non prenderlo in giro. Sui social c'è chi si è chiesto se il futuro della speaker radiofonica sarà ancora nella scuola oppure se non verrà riconfermata nella prossima edizione.

La professoressa Pettinelli in difficoltà

Oggi, 18 gennaio, Maria De Filippi è andata contro Anna Pettinelli in maniera molto decisa: la conduttrice di Amici, infatti, ha supportato Opi nel confronto che ha avuto con l'insegnante sulle loro ultime incomprensioni.

"Quello che gli stai dicendo non è vero, non prenderlo in giro. Non avete mai parlato della canzone che gli avresti voluto far fare, lui ha ragione a non capire il tuo comportamento", ha detto la presentatrice all'inizio della puntata che è stata trasmessa in queste ore su Canale 5.

La docente della scuola è apparsa un po' in difficoltà di fronte alle critiche della padrona di casa, probabilmente non si aspettava che lei si schierasse così palesemente dalla parte dell'allievo che da settimane la sta contestando davanti alle telecamere.

Dubbi sul futuro di insegnante ad Amici

La presa di posizione di Maria De Filippi ha spiazzato sia Anna Pettinelli che la maggior parte degli spettatori di Amici, infatti sul web se ne è parlato tanto in queste ore.

"L'anno prossimo sarà ancora lì? Chissà", "Per me non sarà più professoressa", "Io spero che non verrà riconfermata", "Dovrebbero rivoluzionare un po' tutto, servirebbero professori davvero competenti", "Ma perché Maria ce l'ha con Anna Pettinelli?", "Dovrebbero cacciarla da anni", "Dopo l'eliminazione di Flavia si è capito che come prof non è adatta", si legge su X il 18 gennaio.

Gli allievi a rischio eliminazione

Dopo il confronto tra Anna Pettinelli e Opi, si sono svolte le gare di canto e di ballo e alcuni titolari di Amici sono finiti a rischio eliminazione.

Pierpaolo e Maria Rosaria nella danza, Angie e Valentina nel canto hanno indossato la maglia della sfida perché non sono riusciti a convincere al cento per cento i giudici Rossella Brescia e Brunori Sas.