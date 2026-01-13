Oggi, 13 gennaio, Anna Pettinelli ha attirato l'attenzione dei fan di Amici con un paio di storie che ha pubblicato su Instagram. Andando un po' contro il suo solito modo di fare, la professoressa della scuola ha deciso di rendere pubblici due messaggi pieni d'odio che ha ricevuto sul suo profilo social, in particolare frasi ricche di insulti e minacce probabilmente per il suo operato nel programma di Canale 5.

Il contenuto dei messaggi inviati dagli hater

Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto della decisione di Anna Pettinelli di eliminare Flavia da Amici, una mossa che quasi nessuno si aspettava a fronte del ruolo centrale della ragazza nelle dinamiche del programma.

Tra i fan è montata una vera e propria protesta per l'esclusione della cantante, e il risentimento di alcuni sembra essere arrivato al punto da attaccare pesantemente la professoressa su Instagram.

"Questa qui è la più infame, deve solo soffrire", si legge nei messaggi che la docente della scuola ha condiviso sul suo account social il 13 gennaio per denunciare il comportamento sopra le righe di alcuni utenti.

La replica della docente di Amici

Dopo aver mostrato le offese e le minacce che le sono arrivate su Instagram negli ultimi giorni, Anna Pettinelli ha deciso di motivare questa sua mossa.

"Questi commenti sotto un mio post non li ho cancellati appositamente. Li lascio lì in bella vista per ricordarmi che esiste gente così.

Ah, ce la metterò tutta per non accontentarla", ha scritto la professoressa di Amici nelle storie che ha pubblicato poche ore fa sul suo account social.

Il mancato ringraziamento di Flavia

Anna Pettinelli potrebbe essere stata offesa da qualcuno che non ha approvato la sua decisione di mandare via Flavia, magari qualche fan risentito che non ha saputo misurare le parole.

L'ex allieva di Amici, invece, ha preferito ignorare l'insegnante nel lungo messaggio che ha pubblicato su Instagram dopo l'eliminazione: la cantante ha ringraziato tutti, dai compagni a chi lavora dietro le quinte del talent, ma non ha fatto neppure un velato riferimento alla speaker radiofonica che l'aveva scelta tra tanti all'inizio di questa edizione.