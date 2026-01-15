Oggi, 15 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Amici, ovvero lo speciale che sarà trasmesso in tv domenica prossima a partire dalle ore 14. Al termine delle riprese sono trapelate le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe in studio, a partire dalla situazione di Maria Rosaria ancora in stallo: la maestra Celentano non ha ancora deciso se sostituire la ballerina con Maddalena oppure no. Questa settimana non ci sono state eliminazioni e Mida è tornato come ospite.

I verdetti di giudici e professori

La puntata di Amici che è stata registrata oggi, 15 gennaio, era molto attesa dai fan: la classe è stata rivoluzionata nell'ultima settimana (ci sono state quattro eliminazioni e un nuovo ingresso), quindi tra gli spettatori c'era curiosità di sapere cosa sarebbe successo dopo tutti questi cambiamenti.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web in queste ore, dunque, svelano che i titolari della scuola hanno partecipato alle consuete gare di canto e di ballo con l'obiettivo di riconfermarsi almeno fino al prossimo speciale.

Nessun allievo è stato eliminato, anzi anche chi era a rischio è riuscito a salvarsi: Valentina, Lorenzo e Pierpaolo hanno vinto le sfide che avevano in programma e si sono riaccomodati ai loro banchi.

L'ospite musicale della puntata è stato Mida, che ha cantato in anteprima il suo nuovo singolo Canzone d'amore.

I dubbi della maestra Celentano ad Amici

Sono passati più di sette giorni da quando Alessandra Celentano ha messo in discussione il banco di Maria Rosaria.

Dopo aver provato a far sbloccare la ragazza per mesi con lezioni specifiche, sfide e prove sempre più difficili, la maestra di Amici ha deciso di farle conoscere una ballerina che avrebbe potuto prendere il suo posto nella classe.

Nel corso della registrazione odierna la professoressa non ha preso una decisione sulle due danzatrici: Maria Rosaria ha partecipato alla gara come tutti gli altri, ma il suo futuro resta in bilico.

Quattro eliminazioni nell'ultima settimana

Il 2026 dei ragazzi di Amici è cominciato in salita: in pochi giorni, infatti, ben quattro titolari sono state eliminate.

Domenica scorsa, per esempio, Anna ha perso la sfida contro Kiara e ha dovuto abbandonare la scuola (la nuova arrivata è entrata nella squadra di Emanuel Lo), e poi Flavia è stata mandata a casa da Anna Pettinelli.

Subito dopo lo speciale, invece, Veronica Peparini ha deciso di escludere dalla classe due ballerine del suo team, ovvero Paola e Giorgia.