Oggi, 30 gennaio, si è registrata la puntata di Amici che i telespettatori potranno vedere domenica 1° febbraio a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese del 17° speciale di questa edizione, svelano che Maria Rosaria è stata eliminata definitivamente e al suo posto Alessandra Celentano ha preso il ballerino Nicola. Ospite in studio è stata Giorgia, cantautrice e compagna di Emanuel Lo.

Un addio doloroso ad Amici

Si sono appena concluse le riprese della 17^ puntata di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 il 1° febbraio.

Le prime anticipazioni che sono trapelate dallo studio svelano che la latinista Maria Rosaria è stata eliminata: dopo tanti ultimi posti nelle gare e altrettanti giudizi negativi da esperti di danza, la latinista ha dovuto abbandonare la scuola definitivamente.

Per sopperire all'uscita di una sua allieva, la maestra Alessandra Celentano ha dato il banco ad un ballerino che ha apprezzato molto ai casting: lui si chiama Nicola e da oggi fa parte della classe e concorre con tutti gli altri titolari per un posto nel cast del serale.

Nessuna maglia del serale assegnata

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione del 17° speciale, molti fan di Amici avevano ipotizzato che i professori avrebbero cominciato a promuovere qualche allievo alla prossima fase.

Le anticipazioni di oggi, 30 gennaio, smentiscono questa teoria: a meno di due mesi dall'inizio del serale non è stata assegnata neppure una maglia oro, quindi tutti i titolari sono ancora a rischio.

I peggiori nel canto e nel ballo

In settimana sono state fatte alcune gare interne per arrivare a capire chi meriterebbe di più il serale tra i titolari della classe.

I cantanti di Amici si sono esibiti e poi votati a vicenda, e i due che hanno ricevuto meno preferenze sono stati Lorenzo e Caterina.

Nel ballo, invece, sono stati i professionisti a stilare una classifica su chi sarebbe cresciuto di più dall'inizio dell'anno: il fanalino di coda secondo Elena D'Amario, Chiara Bacci, Francesco Fasano, Alessia e Mattia Zenzola è Maria Rosaria, che proprio nella registrazione odierna è stata eliminata dalla maestra Celentano.