Accadranno molte cose nella prima puntata di Amici del 2026: le anticipazioni dello speciale che andrà in onda l'11 gennaio, infatti, svelano che i professori saranno protagonisti con litigate, giudizi severi e pareri discordanti sui titolari della scuola. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli discuteranno più volte, ma anche Lorella Cuccarini si esporrà per criticare l'atteggiamento a suo dire presuntuoso di Flavia dopo l'eliminazione.

Tensioni negli studi di Amici

La puntata di Amici che sarà trasmessa in tv l'11 gennaio è stata registrata giovedì corso, quindi in rete sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto.

Domenica pomeriggio, dunque, i fan assisteranno alla prima doppia eliminazione di questa edizione del talent: Anna e Flavia lasceranno la scuola e, di conseguenza, rinunceranno alla possibilità di partecipare al serale.

L'esclusione della cantante avverrà per volontà della sua insegnante, Anna Pettinelli: dopo averla ascoltata nella gara cover, la docente deciderà di mandare via la sua alunna perché secondo lei non sarebbe migliorata nelle settimane di pausa.

La giovane protesterà per questa scelta e facendolo andrà contro il parere della sua professoressa per l'ennesima volta, poi si dirà convinta che avrà successo anche fuori dalla scuola.

Queste parole di Flavia non piaceranno a Lorella Cuccarini, che interverrà per suggerirle di essere meno presuntuosa: a calmare le acque sarà Maria De Filippi, che sarà una delle poche a prendere le parti della ragazza assieme a Rudy Zerbi.

I docenti giudici delle prime gare dell'anno

L'11 gennaio andranno in onda le prime gare del 2026, e a sorpresa saranno i sei professori del cast a giudicarle.

Nel corso della puntata non mancheranno gli scontri tra i docenti, in particolare tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sui cantanti della classe.

Il maestro attaccherà la collega anche quando eliminerà Flavia, ma le sue parole non serviranno per cambiare la situazione.

La sfida di Riccardo in onda nel daytime

I voti che i professori assegneranno a tutti i titolari, genereranno due classifiche decisive: Lorenzo e Valentina per il canto, Pierpaolo e Paola per il ballo risulteranno i peggiori e dovranno indossare la maglia rossa.

Riccardo, che era in stand-by da prima delle vacanze di Natale, affronterà la sua sfida al termine dello speciale e i fan la vedranno su Canale 5 nel daytime del 12 gennaio. Le anticipazioni del web, però, svelano che il cantante si salverà grazie al parere positivo del giudica Carlo Di Francesco.