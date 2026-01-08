Oggi, 8 gennaio, c'è stata la prima registrazione di Amici del 2026, quella della puntata numero 14 di questa edizione. In rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio e che il pubblico potrà vedere in tv domenica prossima. Nel corso delle riprese di questo giovedì, dunque, Anna è stata eliminata perché ha perso la sfida che aveva in sospeso da prima delle vacanze di Natale. Anna Pettinelli, invece, ha deciso di non riammettere Flavia, quindi anche lei è stata eliminata.

I verdetti del primo speciale di Amici del 2026

Dopo circa tre settimane di pausa, sono ricominciate le registrazioni di Amici: in queste ore, infatti, si sono svolte le riprese dello speciale che andrà in onda domenica 11 gennaio a partire dalle ore 14.

Le anticipazioni del web svelano che tutti i titolari si sono cimentati con prove, gare e compiti con l'obiettivo di riuscire a riconfermarsi nella classe almeno fino alla prossima puntata.

I professori e i giudici esterni hanno valutato la preparazione dei cantanti e dei ballerini del cast, e su alcuni di loro hanno emesso importanti verdetti.

L'anno si è aperto con una doppia eliminazione: la ballerina Anna ha perso la sfida e ha dovuto lasciare la scuola, invece la cantante Flavia è tornata a casa per volontà della sua insegnate Anna Pettinelli.

Tensioni nel team capitanato da Anna Pettinelli

Molti fan di Amici aspettavano la registrazione dell'8 gennaio soprattutto per scoprire cosa sarebbe successo a Flavia.

Nello speciale che è andato in onda il 21 dicembre scorso, infatti, Anna Pettinelli ha sospeso la maglia della sua allieva dicendole che si sarebbe presa qualche settimana di tempo per pensare se riconfermarla o eliminarla.

La titolare ha reagito malissimo alla mossa della sua insegnante, ha pianto e ha urlato più volte che starebbe subendo un'ingiustizia.

D'accordo con Opi (suo compagno di squadra) Flavia ha chiesto alla produzione di poter scegliere personalmente i brani da preparare per dimostrare che entrambi meriterebbero di stare nella scuola, e questo gesto è sembrato una contestazione neppure troppo velata nei confronti della docente di canto.

Le anticipazioni della registrazione odierna, dunque, svelano che prof Pettinelli ha deciso di non dare un'altra possibilità alla sua alunna Flavia, che quindi è stata eliminata definitivamente dal programma.

Quando tornano le puntate domenicali su Canale 5

La programmazione di Amici è ricominciata il 7 gennaio con il primo daytime del 2026, ma per rivedere gli allievi alle prese con gare e sfide i fan dovranno aspettare domenica 11.

Tra pochi giorni, infatti, sarà trasmesso su Canale 5 lo speciale che è stato registrato oggi (8/01), quello che darà il via alla seconda parte della stagione e che avvicinerà sempre di più i titolari alla fase serale.