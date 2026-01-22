Oggi, 22 gennaio, si è registrata la puntata di Amici che il pubblico potrà vedere in tv domenica prossima. Stando alle anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese, nel corso del 16° speciale di questa edizione del talent non ci sono state eliminazioni. A colpire il pubblico presente è stata l'assenza di Valentina: la cantante non era in studio e al momento non si sa se è ancora nel cast o se ha abbandonato la scuola.

Continua la corsa verso il serale di Amici

Domenica 25 gennaio andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata oggi, giovedì 22, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo.

In settimana la classe è cambiata molto, soprattutto nella categoria danza: Veronica Peparini ha eliminato Pierpaolo ma subito dopo lo ha rimpiazzato con due ballerini con i quali ha già lavorato in passato, Giulia e Simone.

Alle riprese odierne, dunque, hanno partecipato 16 allievi (9 cantanti e 7 danzatori): l'obiettivo dei ragazzi è quello di riuscire a convincere i professori a promuoverli alla prossima fase del talent: il serale.

Valentina, che ha avuto la possibilità di stare a casa per una settimana, non era in studio e al momento non si sa se ha deciso di continuare l'avventura o se ha abbandonato la scuola in modo definitivo.

Le tensioni della settimana

I giorni che hanno preceduto la registrazione del 16° speciale, sono stati molto complicati per i ragazzi di Amici.

Valentina ha avuto una crisi che ha spinto Maria De Filippi a proporle una cosa mai accaduta nella storia del talent: l'allieva è tornata a casa per una settimana e ha riflettuto sul suo futuro nel programma.

I professori di ballo, invece, hanno rivoluzionato la classe: Giorgia, Paola e Pierpaolo sono stati eliminati dalla loro stessa insegnante, invece Alessandra Celentano ha deciso di dare un'altra possibilità a Maria Rosaria (aveva pensato di sostituirla con la latinista Maddalena).

Mezz'ora in meno per le puntate su Canale 5

Notizia di pochi giorni fa, è che a partire dal 25 gennaio gli speciali domenicali di Amici dureranno mezz'ora in meno.

Per ragioni ancora tutte da scoprire, la rete ha deciso di accorciare le puntate del talent di 30 minuti e quindi di anticipare l'inizio di Verissimo alle ore 15:30 anziché alle 16.