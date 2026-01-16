Il serale di Amici si avvicina, e i professori hanno cominciato a verificare la preparazione di alcuni allievi già nella registrazione della puntata che andrà in onda domenica 18 gennaio. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Pierpaolo è stato definito il peggiore dei ballerini sia da Alessandra Celentano che da Emanuel Lo, poi è anche finito in sfida dopo la gara giudicata da Rossella Brescia.

I test per l'idoneità al serale di Amici

Nel corso della registrazione di Amici del 15 gennaio non ci sono state eliminazioni, ma diversi allievi sono finiti a rischio.

Oltre alle consuete gare di canto e di ballo, in questo speciale sono stati fatti i primi esami in vista dell'inizio della prossima fase del talent: il serale.

I professori hanno cominciato a verificare la preparazione dei titolari che ritengono meno idonei al prime time: nella danza, per esempio, sia Alessandra Celentano che Emanuel Lo hanno fatto il nome di Pierpaolo (Veronica Peparini ha detto Maria Rosaria).

Il ragazzo si è esibito davanti agli insegnanti, ma non è riuscito a fargli cambiare idea: al momento, però, il giovane è salvo perché la sua docente di riferimento crede fortemente in lui.

A far vacillare il banco del ballerino, però, è stato anche il giudizio negativo di Rossella Brescia: visto che si è classificato agli ultimi posti nella gara del giorno, Pierpaolo ha dovuto indossare la maglia della sfida ed è finito a rischio eliminazione.

La critica di Brunori Sai ai nuovi inediti

Un'altra anticipazioni che ha colpito i fan di Amici, è quella sul giudizio generale che Brunori Sas ha dato sui nuovi inediti dei cantanti della classe.

Nel corso delle riprese del 15 gennaio, infatti, il cantautore ha criticato i brani dei ragazzi sostenendo che sarebbero tutti molti simili e quindi poco originali.

I brani che hanno convinto di più, e che quindi sono stati messi al primo posto in classifica, sono stati quelli di Plasma e Gard; male, invece, Angie, Valentina e Lorenzo, tra gli ultimi.

Il futuro di Maria Rosaria nella scuola

Per più di una settimana i fan di Amici si sono chiesti se Alessandra Celentano avrebbe sostituito Maria Rosaria con Maddalena oppure no, ma nel corso dell'ultima registrazione questo argomento non è stato affrontato.

La latinista ha partecipato alla puntata come tutti gli altri titolari, quindi è probabile che sia stata riconfermata nei giorni precedenti ma il pubblico non lo ha ancora visto in televisione.