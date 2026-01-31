Il percorso di Maria Rosaria ad Amici si è concluso nel corso della registrazione della puntata numero 17 di questa edizione, quella che i telespettatori vedranno su Canale 5 il 1° febbraio. Le anticipazioni del web svelano come ha reagito la ballerina alla bocciatura della giudice Francesca Tocca: la latinista non ha trattenuto le lacrime, si è detta dispiaciuta di doversi fermare ad un passo dal serale e non ha rivolto neppure un pensiero a quello che dovrebbe essere il suo fidanzato, il cantante Riccardo.

I dettagli sulla sfida persa ad Amici

La registrazione di Amici di venerdì scorso si è aperta con la sfida di Maria Rosaria: la titolare si è confrontata con Antonio, anche lui rappresentante dello stile latinoamericano, ed è stata battuta.

Francesca Tocca, infatti, ha osservato con attenzione le coreografie che hanno eseguito entrambi i ballerini (due a testa) e poi ha emesso un verdetto che ha spiazzato tutti.

La giudice esterna ha eliminato Maria Rosaria sostenendo che non sarebbe ancora in grado di dare il cento per cento sul palco, invece il suo sfidante le è risultato più credibile.

La giovane non ha trattenuto le lacrime per il dispiacere di dover abbandonare la scuola a poche settimane dall'inizio del serale, ma sia Maria De Filippi che Alessandra Celentano hanno provato a consolarla dicendole che ha talento e che sicuramente lavorerà.

Dubbi sulla coppia nata nella casetta

A colpire i fan di Amici, però, non è stata solo la reazione di Maria Rosaria all'eliminazione, ma anche il mancato saluto con il ragazzo con il quale ha fatto coppia all'interno della casa.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate al termine dell'ultima registrazione, la ballerina non avrebbe avuto contatti con Riccardo prima di lasciare lo studio, e questo è abbastanza strano se si pensa che sarebbero fidanzati.

Quando Flavia è stata mandata via da Anna Pettinelli, infatti, Plasma si è esposto molto per difenderla e poi l'ha raggiunta dietro le quinte per passare un po' di tempo con lei.

Il parere del pubblico su X

L'eliminazione di Maria Rosaria è stata commentata duramente da molti fan di Amici.

"Si è salvata da un'edizione fallimentare", "Non era raccomandata come Alessia dell'anno scorso", "Scioccata dal trattamento che ha ricevuto questa ragazza", "Scandaloso", "Tutto pilotato", "Ingiusto", "Una delle poche che meritava il serale", queste sono solo alcune delle proteste degli utenti di X per l'esclusione della ballerina dal talent di Canale 5.