Sono passate solo tre settimane dall'inizio dell'anno, ma nella scuola di Amici ci sono già stati tantissimi cambiamenti. In meno di un mese, infatti, i professori di ballo hanno mandato via molti rappresentanti della loro categoria: l'ultimo a lasciare il programma è stato Pierpaolo, eliminato dalla sua maestra Veronica Peparini nel daytime del 21 gennaio. Nella classe, dunque, attualmente ci sono solo 5 danzatori e non è detto che tutti riusciranno ad accedere alla fase serale.

Tante eliminazioni ad Amici

Il 2026 è iniziato in salita per i ragazzi di Amici, soprattutto per i rappresentanti della categoria danza.

Nelle ultime due settimane, infatti, i professori hanno eliminato molti titolari e hanno deciso di salvarne solamente 5.

La numerosa squadra capitanata da Veronica Peparini, infatti, in pochi giorni è stata decimata: anche se a malincuore, la professoressa ha mandato via ben tre suoi alunni (Giorgia, Paola e Pierpaolo), quindi ad oggi è rappresentata solo da Alex.

La maestra Celentano, invece, ha scelto di non dare il banco a Maddalena, la latinista con la quale aveva pensato di sostituire Maria Rosaria all'inizio dell'anno.

Quando mancano un paio di mesi alla prima puntata del serale, i ballerini della classe sono: Alessio e Kiara (team Emanuel Lo), Emiliano e Maria Rosaria (team Celentano) e Alex (team Peparini).

Le critiche dei telespettatori sui social

Le numerose eliminazioni di questo periodo hanno fatto storcere il naso a tanti fan di Amici, soprattutto a quelli che non hanno mai apprezzato il cast di quest'anno sin dall'inizio.

"Questa edizione verrà ricordata per i professori che eliminano i loro stessi allievi, assurdo", "Ma cosa stanno combinando?", "Il programma non ha più senso, poveri ragazzi", "Il cast di quest'anno è stato completamente sbagliato", si legge su X il 21 gennaio.

La discussa eliminazione di Pierpaolo nel daytime

Il 21 gennaio i fan di Amici hanno assistito all'eliminazione di Pierpaolo: è stata la sua insegnante, Veronica Peparini, a mandare via il ragazzo perché certa che i colleghi non l'avrebbero mai fatto andare al serale.

"Non avrai mai i loro sì e ti servono per passare. Mi dispiace tanto, ma fuori lavoreremo sicuramente insieme", ha detto la professoressa tra le lacrime.