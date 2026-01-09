Da diverse ore sul web si parla insistentemente della decisione di Anna Pettinelli di eliminare Flavia, una componente della sua squadra. Tra i fan di Amici c'è chi non ha compreso questa mossa dell'insegnante e se ne è lamentato sui social con parole dure anche nei confronti del programma e di chi non starebbe premiando la meritocrazia. La cacciata della cantante dalla scuola andrà in onda domenica 11 gennaio su Canale 5.

L'eliminazione che fa arrabbiare i fan di Amici

Nel corso della registrazione della 14^ puntata di Amici c'è stata una doppia eliminazione, ma a far discutere è soprattutto l'uscita di Flavia.

Le anticipazioni del web svelano che Anna Pettinelli ha mandato via la sua allieva dopo un'esibizione che non le è piaciuta, e la sua decisione ha creato il caos in studio.

La cacciata della cantante dalla scuola ha spiazzato tutto il pubblico del talent, in particolare chi era convinto che sarebbe stata riconfermata tra i titolari dopo le vacanze di Natale.

L'insegnante di canto, invece, ha sorpreso scegliendo l'opzione che nessuno si aspettava: escludere una delle alunne più amate e discusse di questa edizione del talent Mediaset.

I commenti degli utenti sui social

Da quando è trapelata la notizia dell'eliminazione di Flavia da Amici, tantissimi fan si sono esposti sui social per protestare contro la trasmissione.

"Lei fuori, Pierpaolo e Opi ancora dentro, non ho parole", "Ma come hanno fatto a eliminarla quando lì c'è gente che sta dando il nulla mischiato con il niente", "Tutto imbarazzante", "Perché eliminarla ora? Non capisco", "La produzione l'ha solo usata per le dinamiche", "Flavia ha voce e carattere, ma questo programma si riconferma pilotato", "Io smetto di guardarlo", "Flavia meritava di restare, non l'hanno saputa valorizzare", "Meritano il fallimento", "Oggettivamente ci sono persone più scarse di lei", ", si legge su X in queste ore.

Io non capisco come abbiano fatto a eliminare Flavia quando li c’è gente che sta dando il nulla mischiato con il niente! Tipo Riccardo #amici25 #Flavia pic.twitter.com/S8AoOmQUOM — Daisy 🌸 (@daisyritaaa) January 8, 2026

Le anticipazioni della prossima puntata su Canale 5

L'eliminazione di Flavia è solo una delle tante cose che sono successe nel corso delle riprese del 14° speciale di Amici.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la ballerina Anna ha perso la sfida contro Kiara e ha dovuto abbandonare la scuola: la nuova arrivata sarà nel team capitanato da Emanuel Lo.

Alessandra Celentano, invece, sta pensando di sostituire Maria Rosaria con la latinista Maddalena, che già vive nella casetta da alcuni giorni.

Dopo le gare, in sfida sono finiti Valentina e Lorenzo per il canto, Pierpaolo e Paola per il ballo.