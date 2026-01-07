Oggi, 7 gennaio, è ricominciato il daytime di Amici e la maggior parte del tempo si è parlato di Flavia e di come ha reagito alla sospensione della maglia da parte di Anna Pettinelli. La cantante ha pianto, ha urlato e ha definito ingiusta la decisione della sua insegnante, dopodiché si è confrontata con lei e ha scoperto che attualmente non la promuoverebbe alla fase serale.

Lo sfogo tra le lacrime della titolare di Amici

Gran parte della puntata di Amici che è andata in onda il 7 gennaio è stata dedicata alla reazione di Flavia dopo lo speciale in cui le è stata sospesa la maglia.

La cantante è rientrata nella casetta urlando, piangendo e tirando pugni contro il muro, il tutto mentre ripeteva quanto sarebbe ingiusto quello che è successo.

"Io non me lo merito, ma come è possibile? Se avessi cantato questo pezzo, sarei arrivata prima. Ma come ragiona? Tutto questo è ingiusto. Io non me ne vado da qui, non esiste", ha detto la titolare della classe tra sé e sé.

Plasma ha cercato di consolare la fidanzata ricordandole quanto vale e suggerendole di impegnarsi al massimo per riprendersi la maglia il prima possibile, ma lei ha continuato a rimuginare sulla decisione della sua prof, Anna Pettinelli.

Il faccia a faccia nella scuola

Flavia ha incontrato Anna Pettinelli in sala prove (con loro c'era anche Opi) e le ha chiesto il motivo principale per il quale le ha sospeso la maglia.

"Non ci sei ancora con l'interpretazione, canti tutto uguale. Sei in una fase flat. Lui ogni tanto mi emoziona, tu mai", ha spiegato l'insegnante di Amici con estrema schiettezza.

"Ma non è possibile", ha ripetuto la titolare con tono perplesso.

Per rendere ancora più chiaro il proprio concetto, la professoressa di canto ha aggiunto: "Io ora non ti porterei al serale. Ho quattro allievi e non posso portare tutti".

Flavia è rimasta spiazzata da quest'affermazione, poi il confronto si è concluso con un nulla di fatto.

Flavia si confronta con la sua prof Anna Pettinelli #Amici25 pic.twitter.com/0PTU5mkUYz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 7, 2026

La richiesta di Opi e Flavia alla produzione

Il daytime di Amici del 7 gennaio si è chiuso con Opi e Flavia che chiedevano alla produzione di potersi esibire davanti ai professori per dimostrare che meriterebbero il banco.

Come ha ricordato Amici News su X, prima delle vacanze di Natale c'è stata una registrazione in cui i due allievi hanno cantato davanti alla commissione (compresa la loro insegnante Anna Pettinelli) e poi hanno spiegato perché non dovrebbero essere a rischio eliminazione.

Domani, 8 gennaio, si registrerà una nuova puntata e le anticipazioni che trapeleranno sveleranno il destino dei due titolari: Opi dovrà affrontare una sfida decisiva e Flavia dovrà convincere la sua docente a restituirle la maglia.