Oggi, 12 gennaio, Flavia è tornata sui social dopo l'eliminazione da Amici è l'ha fatto con un lungo messaggio in cui ha voluto ringraziare chi incontrato nel corso dell'esperienza nella scuola. A colpire i fan, però, è la scelta della cantante di non menzionare, neppure velatamente, l'insegnante che l'ha scelta e poi mandata via: la giovane, infatti, sembra aver escluso Anna Pettinelli dalla lista delle persone alle quali dire "grazie".

Le prime parole dopo l'addio ad Amici

A circa 24 ore di distanza dalla messa in onda della puntata di Amici in cui è stata eliminata, Flavia ha rotto il silenzio sui social.

L'ormai ex allieva della scuola, infatti, ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram e lo ha accompagnato con una serie di foto con i compagni di classe.

"Grazie alla produzione e a Maria De Filippi per quest'esperienza formativa", ha esordito la cantante prima di fare una lunga lista di persone che le hanno lasciato un bellissimo ricordo.

La ragazza ha ringraziato chi lavora dietro le quinte del talent, gli altri alunni (ma soprattutto Plasma, il suo fidanzato), il pubblico che l'ha sempre sostenuta, la sua famiglia e infine sé stessa.

Gelo con la prof Pettinelli

A colpire i fan di Amici è stata la scelta di Flavia di escludere dai suoi ringraziamenti la professoressa che l'ha scelta a settembre, Anna Pettinelli.

Nel messaggio che ha pubblicato dopo aver lasciato la scuola, la cantante non ha fatto neppure un velato riferimento alla sua insegnante, ai mesi in cui hanno collaborato o alle tensioni che hanno avuto nell'ultimo periodo.

Questa mossa della giovane sembra confermare un suo risentimento nei confronti della docente che ha deciso di rinunciare a lei a poche settimane dall'inizio del serale, una scelta che lei reputa ingiusta.

Nessuna seconda chance per Flavia

Il post di Flavia del 12 gennaio è l'ennesima conferma che la sua avventura ad Amici è finita.

Per giorni i fan hanno sperato che Rudy Zerbi salvasse la ragazza prendendola nella sua squadra, ma in queste ore tutto è sfumato perché la cantante ha ufficializzato l'addio alla scuola su Instagram.

Plasma, invece, è rimasto in gara nonostante la contestazione che ha fatto in studio per difendere la fidanzata dalle critiche di Lorella Cuccarini.