Oggi, 26 gennaio, i telespettatori hanno scoperto l'esito della gara inediti che è stata fatta al termine dello speciale di Amici di domenica scorsa. I rappresentanti delle radio, infatti, hanno premiato il nuovo brano di Opi mettendolo al primo posto: medaglia d'argento per Riccardo e bronzo per Lorenzo, ultimo nonostante l'affetto del pubblico.

Il risultato della gara di domenica

Dopo aver assistito al ritorno di Valentina nella casetta di Amici, il 26 gennaio i fan hanno saputo il risultato della gara inediti che è stata fatta nell'ultima puntata.

I tre allievi più votati dal pubblico in settimana, infatti, si sono sfidati con i loro nuovi brani e a giudicarli sono stati alcuni rappresentanti delle radio italiane.

Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi e ha comunicato l'esito di questa competizione: Opi è stato il più apprezzato e infatti si è classificato al primo posto, dietro di lui si è piazzato Riccardo.

Lorenzo è stato il fanalino di coda di questa gara che ha permesso ai titolari di cantare un'altra volta i pezzi che usciranno su tutte le piattaforme digitali il 27 gennaio.

Lorenzo, Opi e Riccardo domenica hanno cantato i loro inediti di fronte ai rappresentanti delle radio e scoprono la classifica #Amici25 pic.twitter.com/2VkjuQvn85 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2026

Pioggia di critiche per Riccardo

In queste ore sul web si è parlato di Riccardo non tanto per la gara inediti alla quale ha partecipato, quanto per la cover che ha eseguito nello speciale di Amici del 26 gennaio.

Sui social sono apparsi tantissimi commenti negativi sull'interpretazione dell'allievo del brano Per due come noi di Olly e Angelina Mango, tutti concordi sul fatto che non l'avrebbe cantato bene e per questo sarebbero inspiegabili i complimenti dei giudici e il terzo posto nella classifica finale.

Il pubblico di Amici boccia Riccardo

Al termine della puntata di Amici che è andata in onda il 26 gennaio, dunque, molti fan si sono esposti sui social per criticare sia Riccardo che chi ha gradito la sua versione di Per due come noi.

"Ma la tecnica non la studiano più?", "Terrificante", "Inascoltabile", "Neanche la post produzione ha potuto fare nulla per migliorare le cose", "Imbarazzante, ha stonato tutto il tempo", "Che bel serale ci aspetta, i cantanti intonati sono a malapena quattro", "Lui è stato messo più in alto di Angie e Lorenzo, non so se ci rendiamo conto", si legge su X in questi giorni.