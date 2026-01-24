L'edizione 2025/2026 di Amici è iniziata da quattro mesi, ma gli allievi e le dinamiche sembrano non essere ancora entrati nel cuore di un'ampia fetta di pubblico. Sui social circola parecchio malcontento su questa stagione del talent, e un utente di X ha fatto notare che più di 14.000 fan hanno messo "mi piace" al commento di chi l'ha definita un vero e proprio fallimento.

L'opinione di una parte del pubblico di Amici

Mancano meno di due mesi all'inizio del serale di Amici, ma tra i fan sembra esserci poco entusiasmo per quella che è sempre stata considerata la fase più importante e spettacolare del programma.

Gli allievi della classe e le dinamiche che stanno creando da quando sono entrati nella scuola, non avrebbero ancora fatto breccia nel cuore di un'ampia fetta di pubblico.

Come ha sottolineato un utente di X poche ore fa, sono in migliaia a non apprezzare questa stagione del talent: il commento "che fallimento di edizione" ha ricevuto oltre 14.000 like in meno di un giorno e questo significa che tantissimi spettatori non stanno apprezzando né gli speciali né i daytime della trasmissione che è in onda da 25 anni su Canale 5.

Cambia il cast in vista del serale

La classe di quest'anno non ha mai convinto il pubblico, perlomeno la maggior parte degli allievi non sono riusciti a conquistare i telespettatori con il loro talento.

Per provare a fronteggiare alle critiche che stanno ricevendo da mesi, i professori hanno deciso di apportare una piccola rivoluzione al cast di Amici 25.

In poche settimane, infatti, ci sono state tante eliminazioni e altrettanti nuovi ingressi: Veronica Peparini, ad esempio, ha mandato via tre suoi alunni e ne ha presi altri due, ma anche Emanuel Lo ha cambiato il proprio team scegliendo di affiancare Kiara ad Alessio.

Le puntate della domenica dureranno mezz'ora in meno

Quest'edizione di Amici sta per subire un altro piccolo cambiamento: a partire dal 25 gennaio, infatti, gli speciali della domenica dureranno mezz'ora in meno.

Le puntate con Maria De Filippi in studio inizieranno alle ore 14 e termineranno alla 15:30 (invece che alle 16), quindi Verissimo partirà con 30 minuti d'anticipo rispetto al solito.