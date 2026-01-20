In questi giorni sul web si sta parlando molto di Valentina e della crisi che ha avuto ad Amici dopo aver presentato il suo nuovo inedito. Molti fan si sono esposti sui social per definire "inascoltabile" la canzone che l'allieva ha interpretato in studio domenica scorsa, un brano che non sarebbe all'altezza delle sue capacità e di basso livello rispetto al precedente che è stato scritto da Angelina Mango.

La bocciatura del pubblico di Amici

Il 18 gennaio i cantanti di Amici hanno presentato i loro nuovi inediti, e un'ampia fetta di pubblico è rimasta colpita in negativo da quello di Valentina.

Dopo l'exploit che ha avuto con Meglio, un brano scritto da Angelina Mango, la titolare della scuola ha proposto un pezzo più movimentato che si intitola caTene.

Questa canzone è stata stroncata dalla maggior parte delle persone che l'hanno ascoltata, le stesse che la considerano non adatta alla vocalità della ragazza e alla strada che dovrebbe percorrere nel mondo della musica.

Ragazzi penso che sia uno degli inediti più brutti della storia di amici ma poi come l'hanno vestita chi ha pensato fosse una mossa vincente pic.twitter.com/EfIUfzA4PW — Dabudidabuda🎀 (@Gipsygirrrrrl) January 18, 2026

Critiche pungenti sui social

In rete sono apparsi tantissimi commenti negativi sul nuovo inedito di Valentina, ma anche sul look che lei ha sfoggiato per pubblicizzarlo sui social.

"Inedito tra i più brutti della storia, inascoltabile", "Ma chi ha pensato che fosse una mossa vincente?", "Come l'hanno vestita?", "Non capisco che direzione vogliono farle prendere", "Come si fa a passare da un brano scritto da Angelina Mango a questo, assurdo", "Chi la odia in questo modo?", "Orribile", "Non l'avrei cantato neppure se mi avessero pagata", "Terribile", "Perché è vestita da Winx?", "Peccato, lei ha una voce stupenda", "L'hanno affossata volutamente"; si legge su X in questi giorni.

La pausa di una settimana

Nelle scorse ore i telespettatori hanno scoperto che attualmente Valentina non è nella scuola di Amici: dopo una crisi piuttosto forte, la giovane ha accettato la proposta di Maria De Filippi di tornare a casa per riflettere sul suo futuro nel programma.

La titolare ha una settimana di tempo (molto probabilmente fino a giovedì 22 gennaio, quando ci sarà una nuova registrazione) per decidere se proseguire l'avventura oppure se ritirarsi e lasciare spazio a chi è più convinto di lei.