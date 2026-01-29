Il pubblico sembra non apprezzare particolarmente quest'edizione di Amici, o meglio questo è quello che si deduce dai risultati che stanno ottenendo i ragazzi fuori dalla scuola. I nuovi inediti dei cantanti, ad esempio, hanno fatto registrare ascolti molto più bassi rispetto a quelli della "prima ondata": Caterina è in testa con appena 19.000 stream, invece Michele è fanalino di coda con poco più di 4.000 stream.

La classifica degli inediti a 24 ore dal debutto

Il serale di Amici 25 si avvicina e a breve i professori dovranno decidere quanti e quali allievi promuovere alla prossima fase.

I cantanti hanno appena pubblicato i loro nuovi inediti, i secondi da quando sono nella scuola, ma nessuno sembra aver ancora fatto breccia nel cuore del pubblico.

La pagina X di Amici News ha postato la classifica degli ascolti che hanno ottenuto le canzoni dei ragazzi nelle prime 24 ore, e i dati sono in forte calo rispetto a quelle che sono uscite sul mercato un paio di mesi fa.

Il brano più ascoltato al debutto è stato Roserovi di Caterina (19.246 stream), primo in classifica con uno scarto minimo rispetto a Stupida vita di Lorenzo (secondo con 18.977 stream).

A completare il podio è Mi fido di te di Riccardo con 15.832 stream.

I numeri di tutti i brani

Proseguendo verso la parte bassa del classifica si trova Millemila missili di Angie (15.753 stream) e poi Precipitando di Gard (12.769 stream).

Settimo posto per Scusa di Opi (11.567 stream), ottavo per Perdigiorno di Plasma (8.718 stream), nono per Wanda di Elena (6.920 stream) e decimo per caTene di Valentina (5.770 stream).

Chiude Bello due volte di Michele con appena 4.434 stream.

🔴 Debutti inediti #Amici25



RoseRovi: 19.246

Stupida vita: 18.977

Mi fido di te: 15.832

Millemila missili: 15.753

Precipitando: 12.769

Scusa: 11.567

Perdigiorno: 8.718

Wanda: 6.920

caTene: 5.770

È bello due volte: 4.434 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 28, 2026

Le opinioni degli spettatori di Amici

La parola che viene usata più frequentemente per commentare quest'edizione di Amici è "flop": molti fan sono convinti che la classe di quest'anno non sarebbe all'altezza delle precedenti e i risultati degli streaming degli inediti lo confermerebbero.

"Un p' mi dispiace per questi ragazzi", "Quelli più in alto in classifica sono i due che non meritano il serale per gli allievi, assurdo", "Non arriveranno da nessuna parte di questo passo", "Quest'anno non va niente"; si legge su X in queste ore.