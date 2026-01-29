Il pubblico sembra non apprezzare particolarmente quest'edizione di Amici, o meglio questo è quello che si deduce dai risultati che stanno ottenendo i ragazzi fuori dalla scuola. I nuovi inediti dei cantanti, ad esempio, hanno fatto registrare ascolti molto più bassi rispetto a quelli della "prima ondata": Caterina è in testa con appena 19.000 stream, invece Michele è fanalino di coda con poco più di 4.000 stream.

La classifica degli inediti a 24 ore dal debutto

Il serale di Amici 25 si avvicina e a breve i professori dovranno decidere quanti e quali allievi promuovere alla prossima fase.

I cantanti hanno appena pubblicato i loro nuovi inediti, i secondi da quando sono nella scuola, ma nessuno sembra aver ancora fatto breccia nel cuore del pubblico.

La pagina X di Amici News ha postato la classifica degli ascolti che hanno ottenuto le canzoni dei ragazzi nelle prime 24 ore, e i dati sono in forte calo rispetto a quelle che sono uscite sul mercato un paio di mesi fa.

Il brano più ascoltato al debutto è stato Roserovi di Caterina (19.246 stream), primo in classifica con uno scarto minimo rispetto a Stupida vita di Lorenzo (secondo con 18.977 stream).

A completare il podio è Mi fido di te di Riccardo con 15.832 stream.

I numeri di tutti i brani

Proseguendo verso la parte bassa del classifica si trova Millemila missili di Angie (15.753 stream) e poi Precipitando di Gard (12.769 stream).

Settimo posto per Scusa di Opi (11.567 stream), ottavo per Perdigiorno di Plasma (8.718 stream), nono per Wanda di Elena (6.920 stream) e decimo per caTene di Valentina (5.770 stream).

Chiude Bello due volte di Michele con appena 4.434 stream.

Le opinioni degli spettatori di Amici

La parola che viene usata più frequentemente per commentare quest'edizione di Amici è "flop": molti fan sono convinti che la classe di quest'anno non sarebbe all'altezza delle precedenti e i risultati degli streaming degli inediti lo confermerebbero.

"Un p' mi dispiace per questi ragazzi", "Quelli più in alto in classifica sono i due che non meritano il serale per gli allievi, assurdo", "Non arriveranno da nessuna parte di questo passo", "Quest'anno non va niente"; si legge su X in queste ore.
