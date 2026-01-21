Il daytime di Amici che è andato in onda il 21 gennaio è iniziato con un'eliminazione a sorpresa: Veronica Peparini ha deciso di mandare via Pierpaolo perché si è resa conto che Alessandra Celentano e Emanuel Lo non gli direbbero mai "sì" per l'accesso al serale. La professoressa non ha trattenuto le lacrime per il dispiacere, ma ha promesso al ballerino che lo aiuterà a trovare lavoro e lo sosterrà anche fuori dalla scuola.

Un'uscita che spiazza il pubblico di Amici

Il serale di Amici si avvicina e i professori stanno prendendo decisioni importanti sugli allievi con i quali hanno lavorato negli ultimi mesi.

Oggi, 21 gennaio, è andato in onda un toccante confronto tra Veronica Peparini e Pierpaolo: la maestra ha convocato il suo alunno in studio e gli ha comunicato che d'ora in poi non studierà più nella scuola.

"Ho capito che nessuno dei due cambierà idea su di te, e per portarti al serale ho bisogno di altri due sì. Emanuel all'inizio ti voleva, poi ci ha ripensato e ora si deve prendere la responsabilità di quello che sta per succedere", ha detto la docente di danza con voce rotta dall'emozione.

L'insegnante non ha trattenuto le lacrime quando ha ufficializzato la sua decisione di eliminare Pierpaolo, poi è andata ad abbracciarlo e l'ha rassicurato sul fatto che sicuramente lavoreranno insieme fuori dal contesto televisivo.

La perplessità dei telespettatori

L'eliminazione di Pierpaolo ha stupito tutto il pubblico di Amici, soprattutto perché è avvenuta senza alcun preavviso e per volontà dell'unica insegnante che l'ha sempre difeso e sostenuto nel programma.

"Se ne vanno tutti, che succede?", "Povero ragazzo", "Di quest'edizione non si capisce nulla, io ripartirei da zero", "Tra poco inizia il serale e troveremo persone che non conosciamo", "In passato hanno portato al serale chi non meritava ma serviva per le dinamiche, quest'anno non ne stanno azzeccando neanche una", "Pierpaolo poteva fare un buon serale, peccato", si legge su X in queste ore.

Cambia la durata degli speciali della domenica

La puntata di Amici che andrà in onda il 25 gennaio durerà mezz'ora in meno rispetto alle precedenti: a partire da domenica prossima, infatti, gli speciali condotti da Maria De Filippi termineranno alle ore 15:30 (anziché alle 16) e quindi Verissimo durerà 30 minuti in più.

Al momento non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento, soprattutto perché mancano meno di due mesi alla fase più importante del talent, il serale.