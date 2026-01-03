Mancano pochi giorni al ritorno di Amici su Canale 5: il daytime ricomincerà mercoledì 7 gennaio, invece giovedì 8 ci sarà la prima registrazione del 2026 del talent. Nel corso di questo speciale dovranno essere risolte molte situazioni che sono rimaste in sospeso prima delle feste: Anna Pettinelli si dovrà pronunciare sul futuro di Flavia nella scuola, e quattro allievi dovranno affrontare la sfida. Tra i titolari a rischio eliminazione ci sono anche i cantanti Riccardo e Opi, tra i protagonisti di quest'edizione del programma Mediaset.

Chi è in bilico tra i titolari di Amici

La scuola di Amici sta per riaprire i battenti dopo più di due settimane: l'8 gennaio, in particolare, gli allievi e i professori parteciperanno alla registrazione dello speciale che andrà in onda domenica 11 a partire dalle ore 14.

Al rientro dalle vacanze di Natale, almeno cinque titolari sono a rischio eliminazione: i cantanti Opi e Riccardo, le ballerine Anna e Giorgia indossano la maglia della sfida da metà dicembre, ma solo giovedì prossimo scopriranno se i giudici esterni li riconfermeranno nella classe.

Durante le feste, dunque, diversi alunni hanno studiato per arrivare preparati ai confronti che dovranno avere nel primo speciale del 2026, tutti decisivi per il loro futuro all'interno della casa.

I ragazzi in bilico sono quelli che prima della pausa sono arrivati ultimi e penultimi nelle classifiche delle gare che hanno chiuso la prima parte della stagione.

Il verdetto di Anna Pettinelli su Flavia

Un'altra allieva che scoprirà il proprio destino nel corso della registrazione di Amici prevista per giovedì 8 gennaio, è Flavia.

La cantante ha la maglia sospesa da metà dicembre, ma solo al rientro dalle vacanze le verrà comunicato se potrà rimanere nella scuola oppure se la sua avventura è terminata.

A prendere questa decisione importante sarà Anna Pettinelli, ovvero l'insegnante che ha scelto la ragazza ai casting e che l'ha aiutata a migliorare durante tutta la fase del pomeridiano.

Si avvicina la fase serale del talent

Le puntate che saranno registrata da gennaio in poi, diventeranno sempre più importanti per tutti i titolari della classe.

Tra pochi mesi, infatti, inizierà il serale di Amici e i professori dovranno cominciare a scegliere i cantanti e i ballerini più meritevoli di esibirsi sul prestigioso palco del prime time.

Ogni docente si dovrà pronunciare sui componenti della propria squadra, gli stessi che dovrà seguire e rappresentare anche in prima serata.

La nuova fase del programma condotto da Maria De Filippi dovrebbe debuttare su Canale 5 attorno alla metà di marzo, ma al momento non c'è una data certa.