Oggi, 15 gennaio, si è registrata la puntata di Amici che i fan potranno vedere in tv domenica prossima. In rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo, a partire da quelle sul lungo faccia a faccia che c'è stato in studio tra Opi e Anna Pettinelli. Il cantante non si fida della sua insegnante e ha preso tempo per decidere se proseguire la collaborazione con lei oppure no. Plasma, invece, si è classificato primo nella gara di canto giudicata da Brunori Sas.

I dubbi del titolare di Amici

Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 15 gennaio, svelano che nessun allievo è stato eliminato.

Lo speciale si è aperto con un confronto tra Opi e Anna Pettinelli su alcune cose che il ragazzo che detto in settimana sulla sua insegnante di riferimento.

Il titolare ha ribadito il fatto che non si fida della sua professoressa e che preferirebbe gareggiare con i brani che si sceglie da solo: la docente ha provato a comprendere il giovane, ma ha voluto sottolineare che hanno ruolo diversi e che lui non dovrebbe dubitare della sua professionalità.

Il faccia a faccia si è concluso con la decisione di entrambi di continuare a collaborare per un periodo per capire se possono trovare un punto d'incontro.

Il giudizio di Brunori Sas sui nuovi inediti

La gara di canto della 15^ puntata di Amici è stata l'occasione giusta per permettere ai ragazzi di presentare i loro nuovi inediti.

Brunori Sas ha ascoltato e valutato le canzoni dei titolari della scuola, e secondo lui le migliori sono quelle di Plasma e Gard: i due talenti, infatti, sono arrivati primi in classifica a pari merito e hanno ricevuto anche molti complimenti.

I brani che hanno convinto meno il giudice, invece, sono stati quelli di Valentina, Lorenzo e Angie: gli ultimi due sono anche finiti in sfida.

Emiliano vince la gara di ballo

La gara di ballo che si è svolta nella registrazione di Amici del 15 gennaio, invece, è stata giudicata da Rossella Brescia.

Emiliano ha brillato più degli altri e per questo è arrivato primo in classifica, invece in fondo sono finiti Pierpaolo e Maria Rosaria.

La latinista è in sfida, ma in settimana non è stata sostituita dalla maestra Celentano.