Oggi, 22 gennaio, si sono svolte le riprese dello speciale di Amici che andrà in onda domenica prossima. Le anticipazioni del web svelano che Veronica Peparini ha presentato al pubblico i due ballerini che ha scelto per "ripopolare" la sua squadra, e Simone ha già conquistato tutti classificandosi primo nella gara della puntata. Meno convincente, invece, è stata la performance di Alex, che è finito in sfida come Maria Rosaria.

Il debutto dei nuovi allievi di Amici

Nelle ultime settimane la classe di danza di Amici è stata rivoluzionata: in meno di un mese, infatti, ci sono state cinque eliminazioni e tre nuovi ingressi.

Dopo aver mandato via Paola, Giorgia e Pierpaolo, Veronica Peparini ha deciso di assegnare due banchi, uno a Simone e un altro a Giulia.

I ragazzi hanno esordito in studio nel corso delle riprese del 22 gennaio, e lo hanno fatto partecipando alla loro prima gara.

Le anticipazioni svelano che il giudice Garrison ha apprezzato molto l'esibizione del nuovo arrivato, infatti gli ha dato il voto più alto e lo ha riempito di complimenti.

La giovane, invece, si è classificata quarta e si è salvata dalla sfida: a rischio eliminazione, infatti, sono andati Alex e Maria Rosaria.

Come sono cambiate le squadre

A poche settimane dall'inizio del serale, i team in gara sono così composti:

Alex, Giulia e Simone con Veronica Peparini;

Emiliano e Maria Rosaria con Alessandra Celentano;

Alessio e Kiara con Emanuel Lo;

Caterina, Plasma, Valentina e Riccardo con Rudy Zerbi;

Michele, Angie e Lorenzo con Lorella Cuccarini;

Opi, Elena e Gard con Anna Pettinelli.

Conto alla rovescia per l'inizio del serale

Nella registrazione di Amici del 22 gennaio non ci sono state né eliminazioni né accessi al serale: i professori, infatti, si sono presi altro tempo per decidere quanti e quali allievi promuovere alla fase più importante della trasmissione di Canale 5.

Al momento la classe è composta da 17 talenti (16 se Valentina dovesse decidere di abbandonare la scuola dopo aver trascorso una settimana a casa con la famiglia), per la precisione 10 cantanti e 7 ballerini che sperano di potersi esibire in prima serata a partire dalla metà di marzo.