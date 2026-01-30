Sono accadute molte cose nel corso delle riprese di Amici del 30 gennaio, e a confermarlo sono le anticipazioni che circolano in rete in queste ore. I professori di canto si sono scontrati a lungo e in più occasioni durante la gara che è stata giudicata da Albano e Jake La Furia, e gli "oggetti del contendere" sono stati Angie, Riccardo, Gard e Lorenzo. La maestra Alessandra Celentano, invece, ha dato un banco ad un talento che cercava dall'inizio dell'anno scolastico, il ballerino classico Nicola.

Due new entry nella classe di Amici

L'anticipazione più spiazzante che è trapelata alla fine delle riprese di Amici del 30 gennaio è quella dell'eliminazione di Maria Rosaria: la latinista ha perso la sfida contro Antonio e ha dovuto abbandonare la scuola per sempre.

Nel corso della registrazione odierna, però, la classe ha accolto anche un altro talento che è diventato titolare per volontà di Alessandra Celentano.

Dopo mesi di casting, infatti, la maestra è riuscita a trovare un ballerino classico preparato e carismatico: si tratta di Nicola, un giovane danzatore che ha eseguito il difficile assolo tratto da Il corsaro nero.

Scintille nella commissione interna

Nella puntata di Amici che è stata registrata oggi, 30 gennaio, ma che andrà in onda il 1° febbraio ci sono stati parecchi battibecchi tra i professori di canto.

Rudy Zerbi si è esposto per difendere il suo allievo Riccardo dalle critiche delle colleghe, e lo stesso hanno fatto Anna Pettinelli per Gard e Lorella Cuccarini per Angie e Lorenzo.

Mancano meno di due mesi all'inizio del serale e gli insegnanti non sono ancora riusciti a mettersi d'accordo su almeno un talento che merita di approdare alla fase successiva.

La reazione dei fan all'eliminazione di Maria Rosaria

La notizia dell'eliminazione di Maria Rosaria ha scosso i fan di Amici, anche perché lei è l'ennesima rappresentante della categoria ballo che viene mandata a casa dall'inizio del 2026.

"Che brutta cosa hanno fatto", "Si era capito da diverso tempo che sarebbe finita così", "Le hanno fatto fare mille sfide e poi l'hanno mandata via prima del serale, follia"; "Non ci posso credere", "Quest'anno meritano il fallimento", "I talenti veri non li meritano", "Peccato", "Lei è molto brava, non meritava di uscire", si legge su X il 30 gennaio.