In questi giorni i ragazzi di Amici hanno presentato nuovi inediti e il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere i migliori attraverso il televoto. Riccardo si è classificato al primo posto di una classifica con percentuali molto vicine tra loro, infatti Opi è secondo con il 2% di voti in meno rispetto al compagno di classe. Fanalino di coda è Michele con il 3,93% delle preferenze totali.

Le preferenze degli spettatori di Amici

I fan di Amici sembrano avere le idee chiare sui cantanti che vorrebbero vedere sul palco del serale, e dovrebbero essere quelli che si sono classificati ai primi posti nella gara inediti che c'è stata qualche giorno fa.

I telespettatori hanno potuto votare la loro canzone preferita, e i risultati sono stati resi noti nel corso del daytime del 22 gennaio.

Riccardo ha ricevuto il 16,49% delle preferenze totali, e questo vuol dire che un'ampia fetta di pubblico ama il suo nuovo pezzo.

Secondo posto per Opi (14,32%), terzo per Lorenzo (13,30%), quarto per Angie (12,93%), quindi per Elena (12,17%), sesto per Gard (9,35%), settimo per Plasma (6,39%), ottavo per Caterina (5,81%) e nono per Valentina (5,31%).

A chiudere la classifica è Michele con il 3,93% dei voti.

Tutte le percentuali della gara inediti di qualche giorno fa.#Amici25 pic.twitter.com/IDctuuWON4 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 22, 2026

Il parere dei fan sui social

I risultati del televoto che è stato fatto nei giorni scorsi ad Amici, hanno fatto storcere il naso a molti fan.

"Riccardo primo è aberrante", "Io vorrei sapere in quanti hanno votato, non le percentuali", "Edizione da dimenticare", "Cosa ci vedete di stupendo negli inediti di Riccardo?", "Il pubblico preferisce gli scarsi", "Siamo davvero messi male quest'anno", "Gli allievi di Zerbi sono tutti in fondo e lui ha il coraggio di criticare Lorenzo, che è terzo", si legge su X.

Le anticipazioni della prossima puntata

Nel giorno in cui è stato svelato il risultato del televoto, si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda il 25 gennaio.

Le anticipazioni del web svelano che non ci sono state eliminazioni, ma diversi allievi sono finiti a rischio: Maria Rosaria e Alex per il ballo, Angie e Caterina per il canto.

Di Valentina, invece, non si è parlato: la ragazza non era in studio e nessuno ha accennato alla decisione che dovrà prendere sul suo futuro nella scuola.