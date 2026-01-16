Non è passata neppure una settimana da quando è andata in onda la puntata di Amici in cui Anna Pettinelli l'ha eliminata, ma Flavia si è già presa una piccola rivincita. Oggi, 16 gennaio, la cantante ha scoperto che Vasco Rossi ha repostato il video di una sua esibizione nella scuola e ne è rimasta piacevolmente colpita. I fan si sono complimentati con la ragazza per questo traguardo e non hanno perso l'occasione per punzecchiare sia la prof che l'ha mandata a casa che il programma che l'ha permesso.

Il gesto che fa felice l'ex titolare di Amici

Sono trascorsi diversi giorni da quando Anna Pettinelli ha eliminato Flavia da Amici, ma sul web si parla ancora della ragazza e della stima che nutrirebbero alcuni artisti nei suoi confronti.

Dopo Nina Zilli che l'ha difesa su TikTok e dopo Arisa che ha messo "mi piace" ad un suo post, la giovane cantante ha ricevuto i complimenti da parte di un suo idolo, Vasco Rossi.

Il popolare cantautore, infatti, ha repostato il video di un'esibizione dell'allieva, in particolare quella del suo brano Sally.

"Grazie Vasco, è un onore", ha commentato l'ex titolare del programma di Canale 5 sul suo profilo Instagram.

I commenti dei fan sui social

Il gesto di Vasco Rossi ha emozionato sia Flavia che le persone che si sono affezionate a lei seguendola ad Amici da settembre alla settimana scorsa.

"Sono queste le vere vittorie", "Che bello", "Non avete capito proprio niente di lei", "Brava amore"; "Che figuraccia che stanno facendo", "E quelli l'hanno eliminata, assurdo", "Questa è una bella rivincita", "Vasco reposta spesso i ragazzi della scuola, non vuol dire che è rimasto folgorato dalla sua bravura", si legge su X in queste ore.

Il gelo con Anna Pettinelli

Ad una settimana dalla sua uscita dalla scuola di Amici, Flavia non ha ancora commentato la decisione della sua insegnante di mandarla a casa.

Nel post Instagram con il quale ha ringraziato i compagni e chi lavora dietro le quinte del talent, la cantante non ha neppure accennato ad Anna Pettinelli e ai mesi in cui hanno collaborato al pomeridiano.

L'eliminazione della ragazza ha fatto discutere il pubblico, e ancora oggi c'è chi non accetta il fatto che non parteciperà al serale.