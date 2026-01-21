Sono passati quasi sette giorni da quando Maria De Filippi ha proposto a Valentina di tornarsene a casa per riflettere sul suo futuro nella scuola di Amici. A brevissimo l'allieva dovrà comunicare la sua decisione definitiva, e sul web sono in tanti a pensare che sceglierà di interrompere l'avventura nel talent. Secondo il 61% dei fan che hanno partecipato al sondaggio di Amici News sul futuro della cantante, lei non tornerà tra i banchi e lascerà il posto ad altri.

L'esito della votazione online

Il 22 gennaio si registrerà una nuova puntata di Amici, e i fan sono curiosi di sapere cosa deciderà di fare Valentina dopo aver passato una settimana fuori dalla scuola.

Nelle scorse ore la pagina X di Amici News ha indetto un sondaggio sulla scelta che dovrà fare la cantante a brevissimo, e a partecipare sono stati 1.455 utenti.

I risultati di questa votazione che è durata 24 ore sono abbastanza spiazzanti: il 61% dei fan ha risposto "no" alla domanda se la decisione dell'allieva sarà quella di tornare per riprendere il percorso da dove lo ha interrotto, invece il 39% ha optato per il "sì".

Ma secondo voi Valentina tornerà ad #Amici25? — AMICI NEWS (@amicii_news) January 20, 2026

Secondo più della metà del pubblico, dunque, Valentina non continuerà l'avventura nel talent dopo aver trascorso una settimana con la famiglia.

Le opinioni degli spettatori di Amici

Tra i tanti utenti che hanno partecipato a questo sondaggio, c'è anche chi ha espresso un parere su cosa dovrebbe fare Valentina per il suo bene.

"Io spero di no per lei, anzi non le dovevano neanche proporre di rientrare", "Ormai è uscita, punto", "Hanno creato un precedente, ora chiunque potrà chiedere di andare una settimana a casa", "Per me tornerà", "Quel programma sta distruggendo la sua autostima, non dovrebbe tornare", "Per me sì", "Dicono di no, vedremo", si legge su X a circa 24 ore da un'attesissima registrazione di Amici.

Attesa per le nuove anticipazioni

Molto probabilmente la decisione di Valentina si scoprirà leggendo le anticipazioni della registrazione del 22 gennaio: giovedì prossimo, infatti, gli allievi e i professori parteciperanno alle riprese dello speciale che andrà in onda domenica 25.

Una novità che è trapelata di recente, è quella sulla durata della 16^ puntata del talent: il programma inizierà alle ore 14 e finirà alle 15:30, quindi Verissimo partirà con mezz'ora d'anticipo rispetto al solito.