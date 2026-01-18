La puntata di Amici che andrà in onda il 18 gennaio si aprirà con un lungo confronto tra Opi e Anna Pettinelli. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che l'allievo si ribellerà alle assegnazioni della sua insegnante e ammetterà di non fidarsi più di lei. A sorpresa Maria De Filippi interverrà per schierarsi dalla parte del ragazzo, ma la professoressa di canto non si smuoverà dalla propria posizione.

Scintille negli studi di Amici

Oggi, 18 gennaio, sarà trasmessa la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni.

A breve, dunque, i telespettatori assisteranno ad un lungo faccia a faccia tra Opi e Anna Pettinelli.

Dopo aver visto un filmato sulle critiche che l'allievo le ha rivolto durante la settimana, l'insegnante di canto chiederà spiegazioni e comincerà un confronto piuttosto serrato.

Il giovane dirà che non si fida più della sua professoressa dopo i tanti ultimi posti nella gara con i brani assegnati da lei e anche dopo l'eliminazione improvvisa di Flavia.

La docente proverà a difenderà il proprio lavoro, ma Maria De Filippi interverrà per dare ragione al titolare: secondo la conduttrice, infatti, spesso Opi avrebbe cantato brani non adatti a lui e questo gli sarebbe costato giudizi negativi e diverse sfide.

La situazione non si risolverà, anzi Anna Pettinelli inviterà l'alunno a fidarsi di lei e di quello che ha in mente per farlo migliorare.

La gara sui nuovi inediti dei cantanti

Dopo il confronto con Anna Pettinelli, Opi parteciperà alla gara di canto che questa settimana sarà sui nuovi inediti.

Il giudice Brunori Sas esprimerà giudizi piuttosto negativi sulle canzoni degli allievi di Amici, a suo dire tutte molto simili e quindi poco originali.

Gard e Plasma si classificheranno primi a pari merito, invece Angie e Lorenzo finiranno in sfida in quanto ultimi.

Continua la corsa verso il serale

Visto che mancano un paio di mesi all'inizio del serale di Amici (l'esordio è previsto dopo metà marzo), i professori stanno cominciando a verificare la preparazione di tutti gli allievi.

In settimana, ad esempio, Veronica Peparini ha eliminato Giorgia e Paola (entrambe sue alunne) perché non le ritiene pronte al prime time, e lo stesso ha fatto Anna Pettinelli con Flavia nella puntata di domenica scorsa.