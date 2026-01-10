Tra i fan di Amici c'è chi non accetta l'eliminazione di Flavia, o meglio qualcuno spera che la ragazza possa essere rimasta nella scuola grazie alla mossa di un professore che l'ha sempre stimata. Sui social, infatti, sta circolando l'ipotesi secondo la quale Rudy Zerbi potrebbe aver salvato la cantante prendendola nella sua squadra dopo la registrazione in cui Anna Pettinelli l'ha mandata via.

Le speranze dei sostenitori di Flavia

Domenica 11 gennaio andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, quella in cui c'è stata una discussa doppia eliminazione.

Da alcuni giorni sul web non si parla d'altro che della decisione di Anna Pettinelli di mandare via Flavia dopo averle restituito la maglia da titolare, una scelta che ha fatto storcere il naso sia a Rudy Zerbi che a gran parte del pubblico in studio e a casa.

Sui social, però, c'è chi nutre ancora una speranza di rivedere la cantante nella scuola ed è chi sposa la teoria secondo la quale potrebbe essere ancora in gara grazie alla mossa a sorpresa di uno degli insegnanti del cast.

"E se l'avesse presa Rudy Zerbi come allieva? Io penso che Flavia non sarà eliminata e noi lo vedremo nel daytime", si legge su X di recente.

Solo io penso che Flavia non sarà eliminata e che nel daytime di lunedì vedremo che Rudy la prende come allieva? #Amici25 — Deborini (@debora_medini) January 8, 2026

Il parere dei fan di Amici su X

Alcuni fan di Amici, dunque, sperano in un colpo di scena dopo la puntata che sarà trasmessa l'11 gennaio, ma al momento questa è solo una teoria che circola sul web (non ci sono indizi o prove che la possono confermare).

"Siamo in tanti a sperare", "Se Flavia va nella squadra di Zerbi, al serale ci arriva sicuro", "Vedo che siamo molti a condividere questa possibilità", "Non succede, ma se succede", "Io terrò le dita incrociate almeno fino a lunedì", si legge su X in queste ore.

La sfuriata di Plasma con i professori

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese della 14^ puntata di Amici, svelano che Plasma non ha reagito bene all'eliminazione di Flavia.

Prima di seguire la fidanzata dietro le quinte (per consolarla, non per autoeliminarsi), il cantante si è lamentato con i professori dicendo che non avrebbero mai capito chi avevano di fronte e non sarebbero stati in grado di risaltarne il talento.

Se Rudy Zerbi si è schierato dalla parte dei ragazzi, Lorella Cuccarini ha dato ragione alla collega Anna Pettinelli e ha definito presuntuoso il loro atteggiamento.